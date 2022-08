Frauen- und Meitlischwingfest Uezwil wird zum Mekka der Schwingerinnen: Auf dem Michel-Hof findet ihr «Eidgenössisches» statt Nach zwei Jahren Pause findet am 20. August wieder ein Frauen- und Meitlischwingfest in Uezwil statt. Das «Eidgenössische» der Frauen verspricht Spannung. Bereits jetzt darf man sich auf einen spannenden Tag am Sägemehlring freuen: Am Start ist unter anderen Michelle Brunner, die Schwingerkönigin von 2019.

In der lauschigen Umgebung auf dem Hof der Familie Michel in Uezwil wird am 20. August die Schwingerkönigin 2022 erkoren. Toni Widmer

Wird sich Diana Fankhauser zum zweiten Mal die Krone holen? Sie war bereits 2018 Schwingerkönigin und musste sich 2019 Michelle Brunner nur knapp geschlagen geben. Die Schwingerin aus Chesalles sur Oron ist auch dieses Jahr sehr gut in Form, von den ersten vier Schwingfesten hat sie zwei gewonnen.

Der Kampf an der Spitze ist jedoch eng. Ihre Berner Kolleginnen Melissa Klossner (Horboden) und Angela Riesen (Helgisried) sind ihr dicht auf den Fersen und durften an den ersten vier Schwingfesten 2022 je einen Sieg verbuchen. Fankhauser, Klossner und Riesen waren in den letzten Jahren die drei dominierenden Persönlichkeiten im Frauenschwingen und haben in der zweijährigen Coronapause ganz offensichtlich nichts an Kampfkraft eingebüsst.

Lebendpreis Norina und für die kleinen Schwingerinnen ein Säuli

Am Samstag, 20. August, eine Woche bevor die Schwingerfreundinnen und -freunde ihr ganzes Augenmerk auf das grosse Eidgenössische Schwingfest in Pratteln richten, treffen sich die Schwingerinnen zu ihrem «Eidgenössischen» in Uezwil.

Im Gegensatz zu den Männern wird der Wettkampf der Frauen jedes Jahr ausgetragen. Dabei wird nicht zwingend jene Frau zur Königin ausgerufen, die das letzte Schwingfest der Saison dominiert, sondern jene mit der höchsten Gesamtpunktzahl in der Jahreswertung.

Schwingerinnen ab 6 Jahren steigen Ende August in den Sägemehlring auf dem Hof der Familie Michel in Uezwil. Toni Widmer

Wie in Pratteln für den Schwingerkönig gibt es auch in Uezwil für die Schwingerkönigin einen Lebendpreis. Das prächtige Rind Norina ist auf dem Sonnenhof in Boswil aufgewachsen und von der Landi Freiamt gestiftet worden.

Die Jahresbesten der Kategorien Meitli 1 (13 bis 15 Jahre), Meitli 2 (10 bis 12 Jahre) und Zwergli (6 bis 9 Jahre), die in Uezwil am 20. August ebenfalls den Jahresabschluss bestreiten, erhalten als Lebendpreis je ein kleines Säuli.

Das «Eidgenössische» in Uezwil war schon für 2021 geplant, musste aber aus bekannten Gründen verschoben werden. Die Organisatoren rechnen mit rund 120 Schwingerinnen und 1000 bis 1500 Besucherinnen und Besuchern. Das Fest auf dem Hof der Familie Michel findet zum dritten Mal statt und wird erstmals als Jahresabschluss im Frauenschwinget ausgerichtet.

Die Wettkämpfe beginnen um 8.15 Uhr mit dem Anschwingen. Die Schlussgänge finden gegen 16 Uhr statt. Im Anschluss steigt der erste Teil des zwei Tage dauernden Festes auf dem Michel-Hof. (az)