Zweifellos war die Show der Patrouille Suisse das Highlight an den Flugtagen in Schupfart. Obwohl einer der Piloten krankheitsbedingt gefehlt hat, zeigte sich das Publikum begeistert: «Es hat alles so miteinander harmoniert – ich hatte nicht das Gefühl, dass etwas fehle», so ein Zuschauer gegenüber TeleM1.

Grosse Flugbegeisterung auch Jugendfest Villmergen: Die PC7-Staffel der Schweizer Luftwaffe zeigt eine spektakuläre Flugshow. Diese gibt es pro Jahr nur ein paar Mal zu bestaunen. Dass dieses Mal Villmergen zum Handkuss kam, ist einem früheren PC7-Piloten zu verdanken, der heute in Villmergen lebt. «Sie machen es immer noch super, noch besser als wir früher», sagt Reto Köpfli.

Die über 6000 Besucher des Jugendfests waren begeistert von den präzisen Flugmanövern und haben die PC7-Staffel fest ins Herz geschlossen. «Super Programm bei so super Wetter – es geht nicht besser», fasst ein Besucher zusammen.