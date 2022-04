Fischbach-Göslikon Überfall auf Volg-Filiale – Täter flüchtig Ein Unbekannter überfiel die Volg-Filiale in Fischbach-Göslikon und erbeutete Bargeld. Trotz Fahndung blieb der Täter verschwunden. Die Polizei sucht Augenzeugen.

Tatort war die Volg-Filiale an der Mellingerstrasse in Fischbach-Göslikon. Eine Kapuze über den Kopf gezogen und das Gesicht mit einer Hygienemaske bedeckt betrat ein Mann am Donnerstag um 20.30 Uhr den Laden. Nach einer Runde durch das Geschäft trat er an die Kasse heran und zückte ein Messer. Damit bedrohte er die Angestellte und forderte Geld. Diese gab ihm mehrere hundert Franken, worauf der Täter den Laden verliess und davonrannte.

Die alarmierte Polizei löste mit etlichen Patrouillen eine Fahndung aus. Trotzdem blieb der Täter verschwunden. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter ist von normaler Statur und trug bei der Tat eine schwarze Winterjacke mit Nike-Emblemen und blaue Jeans. Dazu hatte er pinkfarbene Gummihandschuhe übergestreift. Die Kriminalpolizei (Telefon 062/835'80'26) sucht Augenzeugen, die den Täter vor der Tat oder auf der Flucht sahen. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: