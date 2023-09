Fischbach-Göslikon/Künten Fussgängersteg über die Reuss: Gemeinden und Umweltverbände wollen jetzt zusammenarbeiten Die Gemeinden Fischbach-Göslikon und Künten und Umweltverbände ziehen beim Projekt Reusssteg und bei regionalen Naturschutzprojekten an einem Strang. Aus diesem Grund haben die verschiedenen Parteien beschlossen, sich gegenseitig in der Realisierung dieser Projekte zu unterstützen.

«Es ist ein Wunsch, der seit mehreren Jahren besteht.» Das schrieb die AZ in der Ausgabe vom 23. Juli 2021. Damals wurde das Vorprojekt für einen Fussgängersteg über die Reuss bei Fischbach-Göslikon und Künten beim Kanton eingereicht.

Blick von Fischbach-Göslikon Richtung Camping Sulz. Bild: Toni Widmer

Nun spannen die zwei Gemeinden und Umweltverbände BirdLife, Pro Natura und WWF zusammen, um ihr Ziel zu verwirklichen. «Die Parteien beabsichtigen, gemeinsam die Realisierung des Fussgängerstegs und die ökologischen Aufwertungsmassnahmen mit einer Auenrenaturierung und einer Wiedervernässung eines Moors anzupacken», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Hans Peter Flückiger, Gemeindeammann von Fischbach-Göslikon, wird wie folgt in einer Mitteilung zitiert: «Die erzielte Vereinbarung ist ein grosser Schritt vorwärts für den Reusssteg und die Naherholungs- und Naturschutzprojekte in der Region.» Auch Daniel Schüepp, Gemeindeammann von Künten, zeigt sich in der Mitteilung erfreut.

Hier soll der Reusssteg gebaut werden:

Die Gemeinden und die Umweltverbände betrachten die Umsetzung des Fussgängerstegs, die Realisierung der ökologischen Aufwertungen sowie das Auenprojekt Grien gemäss Mitteilung als ein «gemeinsames Gesamtprojekt der Parteien», bei dem sie sich unterstützen wollen.

In der Umsetzung jetzt zügig vorwärtsmachen

«Das ist ein Gewinn für Mensch und Natur in der Region. Wir werden mit der Umsetzung des Reussstegs und der Aue Grien jetzt zügig vorwärtsmachen können», wird Matthias Betsche, Geschäftsführer Pro Natura Aargau und Grossrat, in der gemeinsamen Mitteilung zitiert.

Von links nach rechts: Daniel Schüepp, Gemeindeammann Künten, Roger Müller, Gemeindeschreiber Künten, Christoph Flory, Vizepräsident Pro Natura Aargau, Matthias Betsche, Geschäftsführer Pro Natura Aargau, Hans Peter Flückiger, Gemeindeammann Fischbach-Göslikon, Ronny Wasem, Gemeindeschreiber Fischbach-Göslikon. Bild: zvg

Der Steg soll 120 Meter lang und zwei Meter breit werden. Fussgänger sollen kreuzen, Velofahrer ihr Velo schieben können. Der Steg ist freischwebend als Spannbandbrücke geplant. Die Distanz von Pfeiler zu Pfeiler beträgt 97 Meter. «Es ist ein relativ unscheinbarer Eingriff in die Natur», sagte Werner Fischer, der damalige Gemeindeammann von Künten, in der AZ.

Dass der geplante Steg eine reine Fussgängerbrücke werden soll, passt dem Verein Pro Velo Aargau nicht. Im Juni äusserte Hörby Künzi, der Präsident von Pro Velo Aargau, im «SRF-Regionaljournal» seine Bedenken. Die Brücke müsse breiter gebaut werden, damit auch Velofahrerinnen und Velofahrer die Brücke nutzen können.

Doch diese Forderung kommt nicht überall gut an. Sowohl Hansjörg Kohler, der Betreiber des Campingplatzes Sulz, als auch Matthias Betsche, der Geschäftsführer von Pro Natura Aargau, sind nicht davon begeistert. Betsche sagt im «SRF-Regionaljournal», dass möglichst wenig Platz beansprucht werden soll. Für die Velofahrenden müsste es ausreichen, dass sie ihr Velo einfach über den Steg schieben können. Eine «Velobahn» sei nicht das Ziel, sagt er weiter.