Fischbach-Göslikon Velofahrer von Unbekanntem angefahren – Polizei sucht Honda-Fahrer Ein Fahrradfahrer wurde von einem unbekannten Auto angefahren. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern fuhr der Autolenker weg. Auskunftspersonen werden gesucht.

Das Velo wurde bei dem Sturz beschädigt. Kantonspolizei Aargau

Am Mittwochabend fuhr ein 39-jähriger Velofahrer in Fischbach-Göslikon auf der Klausenstrasse allgemein in Richtung Reuss. Kurz vor 21.30 Uhr kam ihm bei der Verzweigung Brühlmattenstrasse von links ein dunkler Honda entgegen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, habe ihn das Auto dann touchiert worauf er zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern fuhr der unbekannte Autofahrer mit seinem dunklen Honda weg.

Personen, die Angaben zum gesuchten dunklen Honda oder dem unbekannten Lenker machen können, werden daher gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Muri (Tel. 056/675'76'20) in Verbindung zu setzen. (phh)

