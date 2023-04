Fischbach-Göslikon «Rückblickend eine Geschichte ohne Ende»: Die neue Entsorgungsstelle kann nach zwei Anläufen eingeweiht werden Zwei Mal musste der Gemeinderat Fischbach-Göslikon mit dem Anliegen, eine neue Unterflur-Wertstoffsammelstelle zu errichten, vor die Gmeind. Besonders die Frage nach dem geeigneten Standort beschäftigte die Bevölkerung. Nun ist das Werk vollbracht.

Gemeindeammann Hans Peter Flückiger, Gemeinderätin Claudia Long (von links) weihen die neue Unterflur-Wertstoffsammelstelle ein. Bild: Walter Christen

Altglas und leere Konservendosen werden in Fischbach-Göslikon nicht mehr in üblichen Containern gesammelt. Die Flaschen und Dosen können neu in die Unterflur-Wertstoffsammelstelle eingeworfen werden. Diese befindet sich in der Nähe des Gemeindehauses an der Alten Landstrasse.

Zwei Anläufe musste der Gemeinderat in der Vergangenheit nehmen, um diese unterirdische Wertstoffsammelstelle für Glas und Metallverpackungen (Dosen) zu errichten. Nach anfänglicher Kritik stimmte die Gemeindeversammlung im November vorigen Jahres dann aber doch zu und bewilligte die dafür nötigen 115'000 Franken.

Nun konnte die neue Anlage, von der Villiger Entsorgungssysteme AG in Oberrüti, eingeweiht werden. Verkaufsleiter Toni Dörig erklärt, dass jeder der vier Unterflurcontainer ein Volumen von 5 Kubikmetern aufweist – die Standardgrösse für solche Sammelstellen. Die im Boden versenkte Sammelstelle verfügt über Einwurfsäulen mit Schallschutzdämmung, sodass bei der Entsorgung keine übermässigen Immissionen auftreten.

Zeiten für die Entsorgung müssen eingehalten werden

Inzwischen sind die Bauarbeiten abgeschlossen, sodass die Anlage der Bevölkerung zur Benützung übergeben werden konnte. Zur Einweihung und offiziellen Eröffnung der Sammelstelle war die Bevölkerung eingeladen.

Freut sich über die neue Sammelstelle in Fischbach-Göslikon: Gemeinderätin Claudia Long. Bild: Walter Christen

Gemeindeammann Hans Peter Flückiger gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich die Leute an die Benützungsordnung mit den folgenden Zeiten halten werden: Montag bis Samstag, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr. Ausserhalb dieser Zeiten darf die Entsorgungsstelle nicht benützt werden. Ausserdem ist dort der Einwurf von Grossmengen durch Gewerbebetriebe nicht erlaubt.

Erfreut über das gelungene Werk zeigte sich auch Gemeinderätin Claudia Long, weil nun eine definitive Sammelstelle für Wertstoffe in Betrieb genommen werden konnte. Doch rückblickend erscheint dies wie eine Geschichte ohne Ende.

Die Standortsuche gestaltete sich schwierig

Bereits 2018, als mit dem Neubau des Gemeindehauses begonnen wurde, richtete man eine provisorische Glas- und Aluminiumsammelstelle ein. Diese musste jedoch Mitte 2022 geräumt werden. Der Gemeinderat prüfte immer wieder verschiedene Standorte für einen definitiven Platz. Die objektiven Nachteile oder der Widerstand von betroffenen Dritten war jedoch zu gross, als dass in absehbarer Zeit eine definitive Lösung möglich gewesen wäre.

Schliesslich haben nach Angaben des Gemeinderats Abklärungen ergeben, dass sich der Parkplatz vor dem Gemeindehaus am besten für eine Sammelstelle eignen würde. Doch dieser Standort stiess an der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 auf Kritik. Das Projekt wurde mit dem Auftrag an den Gemeinderat zurückgewiesen, einen geeigneteren Standort zu präsentieren.

Nachdem die Stimmberechtigten schliesslich die Sammelstelle am neu vorgeschlagenen Standort unterhalb des Kinderspielplatzes an der Alten Landstrasse bewilligt haben, heisst es in dieser Angelegenheit: «Ende gut, alles gut.»