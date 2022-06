Fischbach-Göslikon Pensionär hilft in den Gemeinden aus: Erich Probst ist interimistischer Kanzler – und zwar schon im dritten Dorf Als sich der Murianer Geschäftsleiter 2019 pensionieren liess, sagte er noch im AZ-Interview, er werde den Büroalltag nicht vermissen. Unterdessen hat er aber schon die dritte Stellvertretung in einer Gemeindekanzlei übernommen. Seit Juni ist der 68-Jährige nun in Fischbach-Göslikon tätig.

Erich Probst, damals noch Geschäftsstellenleiter in Muri, übernimmt nun interimistisch das Amt des Gemeindeschreibers in Fischbach-Göslikon. Eddy Schambron (13.2.2019)

Fast 23 Jahre lang war Erich Probst Gemeindeschreiber und Geschäftsleiter von Muri. Im Februar 2019 ging er regulär im Alter von 65 Jahren in Pension. Damals sagte er, loslassen falle ihm leicht. Seine Mitarbeitenden würden ihm im Alltag fehlen, nicht aber «der Büroalltag, das Tagesgeschäft, sich wiederholende Arbeiten, die aber ebenso selbstverständlich zum Job gehören und erledigt werden müssen», sagte er im grossen AZ-Abschiedsinterview.

Doch so richtig weg vom Job kam der Pensionär dann offenbar doch nicht. Seither kommt es immer wieder einmal vor, dass sich Erich Probst am Telefon meldet, wenn man eine Gemeindekanzlei der Region anruft. Denn unterdessen ist er bereits auf der dritten Kanzlei als Aushilfe und interimistischer Leiter tätig.

Von August 2020 bis Februar 2021 übernahm er die Stellvertretung der Gemeindeschreiberin in Hägglingen. Kurz darauf, im April 2021, wurde er für die Stellvertretung der Gemeindeschreiberin in Hendschiken angestellt, wo er bis heute in Teilzeit mitarbeitet. Seit Juni ist der Pensionär sogar gleich in zwei Gemeinden tätig, denn abgesehen von seinem Job in Hendschiken ist er nun auch in Fischbach-Göslikon für die Gemeinde verantwortlich.

Von August 2022 bis Januar 2023 ist er wieder Gemeindeschreiber

Per Ende Juli 2022 verlässt Gemeindeschreiber Bruno Stolz Fischbach-Göslikon. Er hätte schon früher aufgehört, allerdings hat seine Nachfolgerin, die im März ihre Stelle angetreten hat, kurzfristig wieder gekündigt. Also hat er interimistisch weitergemacht, wie die Gemeinde mitteilt.

Nach einem herzlichen Dank heisst es im Schreiben aus dem Gemeindehaus: «Glücklicherweise konnte der Gemeinderat den versierten Verwaltungsfachmann Erich Probst als Gemeindeschreiber mit einem 80-Prozent-Pensum gewinnen.» Bis Ende Juli wird er noch durch seinen Vorgänger eingeführt.

Ab August wird Probst für Fischbach-Göslikon verantwortlich sein, dann wird auch seine Anstellung in Hendschiken enden. Die Stelle als interimistischer Leiter in Fischbach-Göslikon ist befristet bis Ende Januar 2023.

Zum Schluss heisst es in der Mitteilung: «Nach den Sommerferien startet der Gemeinderat den Personalgewinnungsprozess für die Wiederbesetzung der Gemeindeschreiberstelle.» Erich Probst wird diesen begleiten. «Der Gemeinderat wie auch die Verwaltung heissen Erich Probst in Fischbach-Göslikon herzlich willkommen und wünschen ihm einen guten Start.»