Fischbach-Göslikon Neuer «Jahresziitemärt» soll das Dorf aus dem Winterschlaf wecken Die Gemeinde Fischbach-Göslikon möchte künftig viermal im Jahr einen Markt fürs Dorf organisieren. Nun sind Aussteller gesucht.

Der Märt ist auf dem Vorplatz des Gemeindehauses von Fischbach-Göslikon geplant. Marc Ribolla (28.11.20)

Nach zwei ruhigen Jahren möchte der Gemeinderat Fischbach-Göslikon sein Dorf aus dem Winterschlaf wecken und den Fi-Göler Jahresziitemärt ins Leben rufen. Doch wie sieht der Jahresziitemärt aus?

«Geplant ist ein ‹Dorfmärt› auf dem Vorplatz des Gemeindehauses. Der Jahresziitemärt soll einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Gemeinde Fischbach-Göslikon finden und bei genügend Ausstellern zu jeder Jahreszeit einmal durchgeführt werden», heisst es in einer Mitteilung.

Dorfinterne und regionale Aussteller aller Art können am Märt ihr handwerkliches Geschick oder auch ihr kulinarisches Talent präsentieren und verkaufen. Auch ein Grill- oder Getränkestand, welcher beispielsweise abwechselnd durch einen Verein geführt werden könnte, sei willkommen.

«Damit der Jahresziitemärt zum Erfolg und, wer weiss, vielleicht gar zur Tradition werden kann, sind wir auf motivierte Aussteller mit interessanten Produkten und Dienstleistungen angewiesen», erklärt der Gemeinderat weiter.

Ausstellerzahl ist vorläufig auf zehn begrenzt

Er spricht dabei die Bevölkerung direkt an. «Haben Sie also ein produktives Hobby und schon die ganze Verwandtschaft mit Kunstwerken eingedeckt? Oder sind Ihre Back- und Kochkünste in Ihrem Umfeld weit bekannt, nur müssen Ihre Bekannten etwas auf die Linie achten? Dann werden Sie Aussteller an unserem Jahresziitemärt», so der Rat.

Die Ausstellerzahl sei vorerst auf maximal zehn Aussteller begrenzt. Die Anmeldungen würden nach Eingangsdatum berücksichtigt. Die Marktstände werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, die Standmiete beträgt 10 Franken pro Märt.

Weitere Informationen für Verkäufer folgen nach der Anmeldung in einem zweiten Schreiben. Interessierte können sich per E-Mail oder telefonisch bei der Gemeindekanzlei Fischbach-Göslikon (gemeindekanzlei@fischbach-goeslikon.ch) oder 056 619 17 70 melden. (az)