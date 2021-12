Fischbach-Göslikon Mitten in der Nacht: Brand im Anbau eines Hauses richtet grossen Sachschaden an In Fischbach-Göslikon ist in der Nacht auf Freitag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

In der Nacht auf Freitag – um 2.50 Uhr – bemerkte ein Augenzeuge ein Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Weil bei der Notrufzentrale praktisch zeitgleich die Meldung eines Nachbarn einging, liess sich der Brand rasch lokalisieren. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung. Feuerwehr und Polizei fanden einen Anbau des Hauses in Flammen vor. Die Feuerwehr konnte diese löschen und einen Übergriff auf das Haus verhindern.

Inzwischen hatten die Bewohner den Brand ebenfalls bemerkt und konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Der Schaden ist beträchtlich, lässt sich aber noch nicht beziffern. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (az)

