Fischbach-Göslikon Die wunderbar farbige Welt der Wanda Dufner und ihrer Graphic Novel «Herr Lehrer, ich bin schwanger» In ihren Graphic Novels verarbeitet die 29-jährige Wanda Dufner aus Fischbach-Göslikon Dinge, die sie erlebt hat. Vom 18. September bis 2. Oktober kann sie ihre Werke in der Grey Gallery in Zürich ausstellen.

Wanda Dufner präsentiert ihr Wandamagazin (links) und die Graphic Novel Heimreisen. Nathalie Wolgensinger

Wie erhält man als Illustratorin einen Auftrag? Eine Möglichkeit ist, sich mit seiner Arbeitsmappe an der Kinderbuchmesse in Bologna den Verlagen vorzustellen. Auch Wanda Dufner aus Fischbach-Göslikon reiste vor vier Jahren nach Italien, im Gepäck ihre Arbeitsmappe. Und da geschah etwas, das doch recht aussergewöhnlich ist.

Dufner erzählt: «Ich reihte mich einfach bei einem Verlag in die lange Schlange ein, ohne zu wissen, für welches Kinderbuch eine Illustration gesucht wurde.» Prompt erhielt sie den Auftrag und erfuhr erst dann, dass sie die Illustrationen für einen mexikanischen Jugendroman erstellen kann. Sie erzählt: «Ich musste erst lange recherchieren, um zu erfahren, wie die Menschen dort leben und wie sie sich beispielsweise kleiden.»

«Herr Lehrer, ich bin schwanger!»

Sich auf aussergewöhnliche Situationen einlassen, das hat Wanda Dufner früh gelernt. Als 17-Jährige wurde sie bereits Mutter. Diese Erfahrung verarbeitet sie derzeit in einem Graphic-Novel-Projekt unter dem Titel «Herr Lehrer, ich bin schwanger!»

Der Comic in Buchform basiert über weite Strecken auf ihren Erfahrungen als junge Schwangere. Für das Projekt erhielt sie ein Comic-Stipendium der Deutschschweizer Städte. Wanda Dufner ist es wichtig, damit jungen Frauen in ähnlichen Situationen Mut zu machen. Denn mit ihrem Werdegang zeigt sie eindrücklich auf, dass Mutterschaft und Ausbildung vereinbar sind. Der Comic war für die introvertierte 29-Jährige auch eine Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen und ein Stück weit zu verarbeiten.

Wanda Dufner wuchs in Bremgarten, später in Fischbach-Göslikon auf. Nach der Bezirksschule in Bremgarten absolvierte sie den gestalterischen Vorkurs in Aarau und schloss 2017 mit dem Bachelor in Illustration an der Hochschule für Design und Kunst in Luzern ab.

Seither arbeitet sie in ihrem Atelier in Oerlikon an Auftragsarbeiten. Kürzlich konnte sie für den SJW-Verlag das Heft «Die Eiche soll leben» nicht nur gestalten. Die Idee zur Geschichte über Kinder, die das Fällen ihres geliebten Eichenbaums vor dem Haus verhindern, stammt von ihr.

Die Ausstellung in Zürich: Ein weiteres Highlight

Um den Kopf frei zu bekommen, arbeitet sie gerne und oft an eigenen Projekten. Unter anderem entstand so die Graphic Novel «Heimreisen». Auf 400 Seiten erzählt sie mit eindrücklichen Bildern und kurzen Sätzen von ihrer Kindheit in Bremgarten, die geprägt war von der Liebe zur Natur. Die Bilder sind bunt und ziehen die Betrachtenden hinein in die fantasievolle und manchmal auch grausame Welt der Kinder.

In der Graphic Novel begibt sie sich mit ihrem Sohn und ihrer Jugendfreundin auf die altbekannten Wege. Dieses Mal aber betrachtet sie Bremgarten aus der Perspektive der Erwachsenen. Eindrücklich sind auch ihre Schwarz-Weiss-Bilder der Bachelorarbeit unter dem Titel« Warum gehst Du immer zur Schule, Mama? Ich kann Dir doch alles beibringen». Es sind kleine Alltagsszenen, aus dem Leben mit ihrem Sohn gegriffen. Sie sind voller Zärtlichkeit und rühren an.

Ihre Bilder und Skulpturen kann Wanda Dufner vom 18. September bis 2. Oktober in der Zürcher Grey Gallery an der Bertastrasse unter dem Titel «Wandalismus» ausstellen. Ein aussergewöhnlicher Titel. Aber er passt. Denn: Wenn sie bei der Arbeit sei, dann erinnere das Durcheinander in ihrem Atelier manchmal auch an Vandalismus, erzählt sie lachend.

Ebenfalls eine Abwandlung ihres Namens ist das Wandazin, in der die Vielfalt ihrer Arbeiten und auch ihrer Arbeitsstile abgebildet sind. Jedes Wandazin beschäftigt sich mit einem Thema. Die erste Ausgabe steht unter dem Titel Selbstfindung.

Weitere Informationen unter: www.wandamirjana.ch