Fischbach-Göslikon Die Schnapszahl wird zum Jubiläum mit Wein begossen – oder wie der Turnverein einst das Gemeindewappen kreierte Der Turnverein Fischbach-Göslikon feiert seinen 111. Geburtstag. Dabei stand es um den Verein einmal so schlimm, dass er seinen Barren verkaufen musste. Am 8. und 9. September veranstalten die Turner ein Jugendfest, Konzerte und eine Weinwanderung.

Vor 111 Jahren rammte die Titanic den Eisberg und sank. Zwei Monate und einen Tag später, am 3. Juni 1912, passierte in Fischbach-Göslikon etwas ähnlich Historisches: 19 «Jünglinge» gründeten den Turnverein. Ein Ziel war, «durch körperliche Übungen seine Mitglieder zu tatkräftigen Männern heranzubilden».

Nach zehn Jahren drohte dem Verein aber ein Ende wie der Titanic. Der heutige Präsident Guido Siegenthaler berichtet von Geldproblemen. «Es kam so weit, dass der Verein sogar den Barren und den Zweihänderstein verkaufen musste, um an Geld zu gelangen.» Auch war die Dorfbevölkerung dem Verein nicht wohl gesinnt.

1938 wurde die Vereinsfahne des Turnvereins Fischbach-Göslikon eingeweiht. Die Gemeinde übernahm anschliessend den weissen Fisch auf rotem Grund als Dorfwappen. Bild: zvg

Bald schon verkehrte sich das aber ins Gegenteil. Der Verein trägt zum kulturellen Dorfleben bei. 1938 sorgte er sogar dafür, dass das Dorf sein eigenes Gemeindewappen erhielt, den weissen Fisch auf rotem Grund.

Wie der FiGö-Fisch aufs Wappen und mehrere Oberschenkel kam

«1938 beschlossen die Turner, nach 25 Jahren sei es Zeit für eine Vereinsfahne. Sie legten zusammen, jeder gab so viel, wie es seine Verhältnisse zuliessen», erzählt Siegenthaler.

Der FiGö-Fisch auf dem Wappen wurde 1938 eingeweiht. Heute ziert er auch die Oberschenkel einiger Turner als Tattoo. Bild: zvg

Ein Heraldiker musste engagiert werden. So präsentierte Adrian Boller aus Obermeilen dem Verein das Motiv, das durch den Ammann abgesegnet und von der Gemeinde gleich übernommen wurde. «Der FiGö-Fisch ziert übrigens auch den Oberschenkel einiger unserer Mitglieder als kleine Tätowierung», verrät der Präsident.

Vom besten Vereinsjahr und dem «Geili Höbel»-Chat

In den Jahren veränderte sich viel. Neben Leichtathletik feierten die Turner seit 1939 auch im Korbball Erfolge. «Vor einigen Jahren konnten aber immer weniger Turner dazu motiviert werden, und auch die Gegner wurden weniger», sagt Siegenthaler. Sie hängten den Korbball an den Nagel und holten 2018 die Barren hervor. «So fanden wir zu einer Sportart zurück, die in den Anfängen der Vereinsgeschichte verwurzelt ist.»

Das Training hat sich ausbezahlt, am Turnfest Lupfig-Scherz 2023 erhielten die Turner aus FiGö die Note 9.48 am Barren. Bild: zvg

Das Training der 25 aktiven Turner hat sich ausbezahlt. «Das Jubiläumsjahr ist eines der erfolgreichsten Jahre – wenn nicht das erfolgreichste – geworden: Am Turnfest Lupfig-Scherz wurde unsere Barrennummer mit der Note 9.48 bewertet, was mit den Leichtathletikdisziplinen zum 3. Schlussrang reichte. Damit hatte niemand von uns gerechnet.»

Die Protokolle werden nicht mehr von Hand geschrieben. Das Protokollbuch von 1912 und die beiden anderen sind aber noch erhalten. Bild: zvg

Übrigens werden die Protokolle heute nur noch digital verfasst. Schmunzelnd fügt der Präsident an: «Und die aktiven Turner kommunizieren über den Whatsapp-Chat ‹STV Fi-Gö Geili Höbel›.»

Lieber viele Weine als ein Jubiläumstropfen

Bleibt die Frage, wieso das 111-Jahr-Jubiläum «Trüblete» heisst und das Highlight eine Weinwanderung ist. Siegenthaler erzählt: «Die Idee entstand im Urlaub, den Turner im Wallis verbrachten, da die Reise nach Mallorca aufgrund der Pandemie zu unsicher erschien.» In den Rebbergen von Miège lud der Verwandte eines Turners «zu einer sehr unterhaltsamen Degustation» ein. «Nach einigen Gläsern fragten wir uns, ob wir nicht eine Weinwanderung nach FiGö holen könnten.»

Jenes Walliser Weingut darf an der Trüblete nicht fehlen. Und auch andere Winzer waren begeistert, doch das Datum fällt mitten in die Traubenlesezeit. Dennoch fand das 14-köpfige OK fünf Winzer, die Weine und Wissen präsentieren, vor allem auf der Weintour am Samstagnachmittag. Einen Jubiläumswein gibt es aber nicht. «So kommen alle Winzer zum Zuge, und man kann ein breites Angebot auserlesener Weine entdecken.»

Der Jubiläumssprung der Aktiven auf der Jubiläumsreise 2022 nach Köln. Bild: zvg

Es gibt ein Open Air, unter anderen mit den Siebäsiächä und der Stubete Gäng, ein Beizlifest und Barrenauftritte. «Wir hoffen, das Fest liefert wieder legendäre Geschichten, von denen wir noch viele Jahre erzählen», so der Präsident.