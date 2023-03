Fischbach-Göslikon Der neue Gemeindeschreiber ist Kommandant und war im Kosovo im Einsatz – sorgt er für Ruhe auf der Kanzlei? Im vergangenen Jahr sorgten die Wechsel auf der Gemeindeverwaltung Fischbach-Göslikon für Chaos und unklare Abläufe. Per 1. Juni wird nun Ronny Wasem die Geschicke des Gemeindeschreibers übernehmen und damit den pensionierten Erich Probst ablösen.

Ronny Wasem wird der neue Gemeindeschreiber in Fischbach-Göslikon. zvg

Obwohl er seit 2019 pensioniert ist, trifft man Erich Probst noch häufig in den Gemeindeverwaltungen im Freiamt an. In den vergangenen Monaten wurden seine Geschicke in Fischbach-Göslikon gebraucht. Dort wurde Probst im Sommer 2022 eingestellt, damit er vorübergehend für Ordnung sorgt.

Der frühere Gemeindeschreiber Bruno Stolz kündigte seine Stelle per Ende März 2022, blieb aber bis Ende Juli. Denn seine Nachfolgerin, die im März ihre Stelle angetreten hatte, verliess die Gemeinde nach kurzer Zeit wieder.

Wie die Gemeinde damals mitteilte, führten die Stellenwechsel in den vergangenen Jahren zu einem Wissensverlust und zu unklaren oder unkorrekten Abläufen auf der Verwaltung. Als Retter in der Not sprang Erich Probst ein. Nun kommt seine Tätigkeit im Reusstal-Dorf aber zu einem Ende.

Der neue Gemeindeschreiber ist Kommandant

Wie die Gemeinde mitteilt, wurde nun eine Nachfolge gefunden. Per 1. Juni wird Ronny Wasem aus Hermetschwil-Staffeln die Stelle in Fischbach-Göslikon antreten. Der 36-Jährige bringt eine breite Erfahrung aus unterschiedlichen beruflichen Aufgaben mit.

Wasem war nach seiner Lehre und seiner Rekrutenausbildung zum Grenadier für die Schweizer Truppe Swisscoy im Kosovo tätig. Danach arbeitete er während sechs Jahren für die Firma 4B Fassaden AG in Hochdorf. Von 2015 bis 2021 war er bei den SBB im Bereich Intervention mit Ausbildung zum Lokführer und Aufstieg bis hin zum Leiter der Betriebswehr tätig.

Seit 2021 ist Wasem Kommandant der Zivilschutzorganisation ZSO-Wettingen-Limmattal. In den kommenden Monaten wird er seine Ausbildungen für das Amt des Gemeindeschreibers absolvieren. «Der Gemeinderat ist überzeugt, einen hervorragenden Kadermann für die anspruchsvollen Aufgaben eines Gemeindeschreibers gewonnen zu haben», schreibt die Gemeinde. Erich Probst wird noch bis im Mai Teilzeit auf der Kanzlei arbeiten und für eine gute Amtsübergabe sorgen. (az)