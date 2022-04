Fischbach-Göslikon Damit das Reusstal nicht bis 2028 warten muss: Am Samstag organisiert der Gewerbeverein eine Tischmesse Alle zehn Jahre feiert der Gewerbeverein Reusstal eine grosse Ausstellung, die RGA. Weil diese 2018 so erfolgreich war, möchte der Verein nicht bis 2028 warten, um das regionale Gewerbe wieder zu feiern. Alle drei bis vier Jahre möchte er eine kleinere Ausstellung lancieren: die Tischmesse. Die erste findet diesen Samstag statt.

Auf eine so grosse Ausstellung wie die RGA18 müssen die Reusstaler noch ein paar Jahre warten. In der Zwischenzeit gibt's eine kleine Tischmesse mit 35 Tischen, ebensovielen Firmen und anderen Attraktionen. Toni Widmer

Es waren beeindruckende Zahlen: An der Reusstaler Gewerbeausstellung RGA18 durften die 124 Standbetreibenden über 19'000 Besuchende in Niederwil empfangen. Es gab viel Spannendes, grosse Bauten und Attraktionen. «Die RGA18 war sehr erfolgreich», erinnert sich auch Antonio Giampà, Präsident des Reusstaler Gewerbevereins. «Darum haben wir uns damals überlegt, ob wir wirklich dabei bleiben sollen, nur alle zehn Jahre eine Gewerbeausstellung zu organisieren.»

Sie beschlossen zweierlei: Die grosse RGA soll weiterhin alle zehn Jahre stattfinden, aber dazwischen sollen verschiedene kleinere Anlässe die Leute auf das regionale Gewerbe aufmerksam machen. So entstand die Idee zur Tischmesse, die am Samstag, 2. April, zum ersten mal stattfindet.

Eine Tischmesse – aber natürlich eine spezielle

Sie soll allerdings keine klassische Tischmesse werden. Giampà erzählt: «Ich war mit meinem eigenen Geschäft an einer Tischmesse beteiligt. Die Idee gefiel mir, denn dort bekommt jedes Gewerbe, egal ob gross oder klein, einen gleich grossen Tisch zur Verfügung, auf dem es sich präsentieren kann.»

Allerdings seien normale Tischmessen meist nur von Gewerbetreibenden für Gewerbetreibende. «Es geht vor allem ums Networking», so Giampà. «Wir möchten aber etwas für die Bevölkerung organisieren.» Darum haben sie abgesehen von den 35 Tischen, an denen sich die Firmen präsentieren können, auch ein Rahmenprogramm mit Beizli, Kindertagesstätte und Wettbewerb auf die Beine gestellt.

Und natürlich sollen auch all die Tische speziell werden. «Wir haben diesmal restriktiv gesagt, es darf nicht höher als 70 Zentimeter auf die Tische aufgebaut werden, und auch der Raum neben den Tischen darf nicht zur Ausstellung genutzt werden», erklärt der Präsident. «Aber so, wie ich unsere Mitglieder kenne, werden sie sich trotzdem einiges einfallen lassen», freut er sich.

Von Handwerk über Bank bis Therapeuten

Der Gewerbeverein Reusstal umfasst die drei Gemeinden Fischbach-Göslikon, Niederwil und Tägerig. Weil die RGA traditionell in Niederwil beheimatet ist, wo ihr ein sehr guter Platz dafür zur Verfügung steht, sollen die Tischmessen in den anderen beiden Gemeinden stattfinden. Zuerst in der Mehrzweckhalle Lohren in Fischbach-Göslikon, nächstes Mal dann in Tägerig.

Giampà sagt: «Wir sind sehr gespannt, wie der Anlass bei den Leuten ankommen wird. Wir haben keine Ahnung, mit wie viel Publikum wir rechnen können. Aber wir haben Stände von Handwerk über Banken und Therapeuten bis zu Blumengeschäften, es gibt also eine grosse, bunte Mischung.»

Die allermeisten Firmen, die ausstellen, seien lokal oder regional, ein paar wenige kommen auch von weiter weg. «Wir hoffen, dass die Leute Lust haben, nach der langen Pandemiephase wieder rauszukommen und etwas zu erleben.»