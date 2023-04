Fischbach-Göslikon Aufwertung der Stillen Reuss zahlt sich schon aus – «Die Entdeckung des Teichmolchs ist eine kleinere Sensation» Die Bauarbeiten zur Reaktivierung und Aufwertung der «Stille Reuss» und der «Toti Rüss» bei Fischbach-Göslikon sind praktisch beendet. Erste Untersuchungen zeigen schon erfreuliche Resultate.

Marco Kaufmann (Mitte) von der Firma Hunziker, Zarn & Partner AG erläutert, wie das Projekt ablief. Im Hintergrund die Stille Reuss. Bild: Marc Ribolla

Die Freude sieht man Christoph Flory von Pro Natura Aargau sichtlich an, als er über seine Erfahrungen der letzten Wochen erzählt. «Allein am vergangenen Wochenende habe ich über 70 rufende Laubfroschmännchen und sogar bereits ein Laubfroschpärchen gezählt. Solche Zahlen übersteigen die bisherigen Werte stark», sagt Flory. Er steht dabei inmitten des Gebiets rund um die «Stille Reuss» und der «Toti Rüss» bei Fischbach-Göslikon.

An diesem von der Reuss künstlich abgetrennten Altarm wurde seit Mitte Dezember intensiv gearbeitet. Ziel des Projekts war die Reaktivierung und Aufwertung des dortigen Stillgewässers. Dieses ist Teil der Fischenz der Ortsbürgergemeinde Bremgarten. In den letzten Jahren war die «Stille Reuss» stark verlandet und die offene Wasserfläche nahm in der Flächenausdehnung sowie in der Wassertiefe stetig ab.

Mit einem Saugbagger konnten zwischen 3500 und 4000 Kubikmeter Schlamm rausgeholt werden. Dieser wird in grossen langen Schläuchen während einiger Monate getrocknet. Die Schläuche liegen in einem Bereich neben der Reuss und fallen Spaziergängern sofort auf. Die getrockneten Sedimente sind schadstofffrei und werden dann im Sommer als Dünger in die Landwirtschaft in der Region ausgebracht.

In diesen grossen Schläuchen wird aktuell der Schlamm noch abgetrocknet. Bild: Marc Ribolla

Die neue Wassertiefe schwankt nun etwas

«Die Baggerungen verliefen erfolgreich. Wir kämpften höchstens teilweise im Januar oder Februar gegen die Eisbildung, weil das Gewässer jeweils rasch gefror», berichtet Projektleiter Marco Kaufmann von der Firma Hunziker, Zarn & Partner AG. Nur geringe Probleme bereiteten der Biber, der in jenem Gebiet aktiv ist, oder ein zweiwöchiger Baggerausfall.

Ursprünglich war das Ziel eine durchgehende Wassertiefe von zwei Metern wieder herzustellen. «Das musste im Laufe der Arbeiten revidiert werden, weil wir teilweise schon in geringerer Tiefe als erwartet auf die ursprüngliche Kiessohle stiessen», führt Kaufmann aus. Nun schwankt die neue Wassertiefe, je nach Bereich, etwas.

Äusserlich sieht man der Stillen Reuss praktisch nichts an. Bild: Marc Ribolla

Alle vier Schweizer Molcharten kommen jetzt dort vor

Im Bereich der «Toti Rüss» und der Riedlandschaft wurden auch Weiher neu erstellt oder wieder freigelegt. Sie werden schon von Amphibien wie dem Kammmolch oder Laubfröschen besetzt. Die Massnahmen werden also von der Natur bereits angenommen.

Christoph Flory meint dazu: «Ich konnte jetzt auch schon den seltenen Teichmolch nachweisen. Diese Entdeckung ist eine kleinere Sensation. Es kommen nun in diesem Gebiet alle vier Molcharten der Schweiz vor. Der Teichmolch, der Bergmolch, der Kammmolch und der Fadenmolch.» Es gäbe nicht viele Gemeinden, die das von sich behaupten könnten. Die Fischbach-Gösliker könnten sich von und zu nennen, witzelt Flory.

Der Teichmolch ist einer von vier in der Schweiz vorkommenden Molcharten. Bild: Pixabay/Kathy Büscher

Die Kosten des Aufwertungsprojekts belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Franken. Knapp die Hälfte übernimmt das Bundesamt für Umwelt. Namhafte Beträge im sechsstelligen Bereich steuern auch die Bremgarter Ortsbürger, die Abteilung Landschaft und Gewässer des Kantons Aargau und der «naturemade star-Fonds» des EWZ Zürich bei.