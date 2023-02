Fischbach-Göslikon Auf der Flucht wirft er Beute und Tatwerkzeug weg: Die Polizei nimmt rumänischen Einbrecher fest In Fischbach-Göslikon hat die Polizei einen Einbrecher festnehmen können. Vorausgegangen ist ein Anruf eines Nachbars, der einen Verdacht geschöpft hatte.

Einem Nachbar fiel am Mittwoch, 15. Februar 2023, um 18.45 Uhr ein Unbekannter auf, der mit einer Taschenlampe ums Haus schlich. Der Vorfall ereignete sich am Ahornweg in Fischbach-Göslikon.

Richtigerweise habe der Beobachter sofort den Polizeinotruf 117 gewählt, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung. Mehrere Polizeipatrouillen rückten daraufhin sofort an und stellten fest, dass beim Haus ein Fenster einschlagen war.

Plötzlich zeigte sich ein Mann auf dem Balkon, zog sich beim Anblick der Polizei aber sogleich zurück. Augenblicke später rannte er durch die Terrassentüre aus dem Haus. Verfolgt von Angehörigen der Regionalpolizeien Wohlen und Lenzburg versuchte der Einbrecher, über eine Wiese in Richtung Wald zu entkommen. Dabei warf er Beute und Tatwerkzeug weg.

Die Polizisten holten ihn bald ein und nahmen ihn fest. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 50-jährigen Rumänen ohne Wohnsitz in der Schweiz. Er war wegen Einbruchdiebstahls bereits im Fahndungsregister zur Verhaftung ausgeschrieben. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (cri)

