Die Feuerwehr Sins-Abtwil soll nächstes Jahr ein neues Tanklöschfahrzeug Typ 1 anschaffen, da das aktuelle Modell mit Jahrgang 1991 nach 26 Jahren Dienst im 2018 ausgemustert werden muss. Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und dem ständigen Auftrag der Feuerwehr entsprechen zu können, stehen grössere Reparatur- und Unterhaltsarbeiten am Fahrzeug an. In naher Zukunft werden jedoch keine Ersatzteile für dieses Fahrzeug mehr verfügbar sein. Dadurch drohen längere Ausfallzeiten, die keinesfalls tolerierbar sind. Die Beschaffung erfolgt gemäss Investitionsplan der Feuerwehr und ist im Finanzplan entsprechend berücksichtigt. Die öffentliche Ausschreibung fand Anfang dieses Jahres statt. Dabei gingen vier Angebote namhafter Anbieter ein.

Kosten gemäss Einwohnerzahl

Die Beschaffung des neuen Tanklöschfahrzeugs im Jahr 2018 wird voraussichtlich 580 000 Franken kosten. Im Sinne der Vereinbarung der Gemeinden Sins und Abtwil über eine gemeinsame Feuerwehr, wird der Betrag im selben Verhältnis wie die Einwohnerzahl aufgeteilt. Sins hat mit 4 308 Einwohnern demnach 81.25 % und Abtwil mit 994 Einwohnern 18.75 % Prozent Anteil an den Kosten des neuen Tanklöschfahrzeugs. Der gerundete Kredit für die Gemeinde Sins beträgt somit 480 000 Franken.

Die aargauische Gebäudeversicherung (AGV) spricht gemäss der Verordnung über die Beitragsleistung aus dem Fonds zur Verhütung und Bekämpfung von Feuerschäden einen Subventionsbetrag aus. Der provisorische Subventionsbeitrag für Sins beträgt 40 %, jener für Abtwil 35 %. Die Nettoinvestition für Sins beträgt damit 288 000 Franken. Am 7. Juni 2017 stimmen die Stimmberechtigten über das Kreditgeschäft an der Gemeindeversammlung ab. (az)