Wenn der Rauchmelder aufgeregt piepst und die Sprinkleranlage Wasser sprüht, dann muss in einem Altersheim, Spital oder Wohnheim jeder Handgriff sitzen, um alle Bewohner oder Patienten rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Wie bereiten sich die sozialen Institute im Freiamt auf einen solchen Notfall vor? Und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren? Einen Einblick bot kürzlich eine Übung in der St.-Josef-Stiftung in Bremgarten, in der Kinder und Erwachsene mit einer Behinderung leben.

Gemäss Stiftungsleiter Thomas Bopp ging es darum, das Zusammenspiel der verschiedenen in einem Brandfall involvierten Organisationen zu testen. Der Hauptakteur sei dabei die Feuerwehr Bremgarten, welche in einem Ernstfall das Kommando auf dem Platz habe. «Es ist für uns erfreulich, festzustellen, dass die Blaulichtorganisationen unser Gelände und unsere Häuser immer besser verstehen und ihre Vorgehensweise laufend optimieren», sagt Bopp und ergänzt: «Wir fühlen uns für einen Ernstfall gewappnet, soweit man das überhaupt sein kann.»

Auflagen für jedes Gebäude

Meistens stellt man sich in Gebäuden, wie sie sich auf dem Gelände der St.-Josef-Stiftung befinden, den Brandschutz in Form von fest installierten Alarm-, Warn- und Schutzvorrichtungen vor. Zum Beispiel Rauchmelder, Sprinkleranlagen, Warnlichtsignale, Feuerlöscher, Schlauchhaspel und so fort. In der Praxis ist es so, dass die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) für jedes Gebäude der Stiftung die Brandgefahr beurteilt und entsprechende Auflagen macht, welche periodisch kontrolliert werden. Die Gebäude verfügen über eine Brandmeldeanlage. Flächendeckend sind Brandmelder, Feuerlöscher und Nasslöschposten installiert. Nebst den Brandmeldern, die Feuer detektieren und Brandalarme auslösen, kann auch jederzeit über Handtaster Alarm ausgelöst werden. Die baulichen Massnahmen entsprechen den Anforderungen gemäss AGV. Je nachdem gibt es Fluchttreppen, Feuerwehrlifte, Notausgänge, Brandschutzabschnitte mit Brandschutztüren, fest installierte Löschposten. Speziell im Haus Fortuna wurde in allen Geschossen eine Sprinkleranlage montiert. Zudem werden die Mitarbeitenden im Brandschutz geschult.

Der Alarm von der St.-Josef-Stiftung in Bremgarten (siehe Box unten) geht direkt an die kantonale Notrufzentrale. Aufgrund des Alarms wird dort entschieden, welche Organisationen in welcher Stärke aufgeboten werden. In der Regel wird die Feuerwehr immer alarmiert. Ergänzend wird die interne Betriebslöschgruppe sofort automatisch aufgeboten. Sie besteht seit über 30 Jahren und zählt 20 Angehörige. Deren Aufgabe besteht in Phase eins in der Verifizierung eines ausgelösten Alarms durch sofortige Präsenz vor Ort, allenfalls Entwarnung oder Einleitung erster Massnahmen. In Phase zwei erfolgen die Hilfestellung bei einem Feuerwehreinsatz und der Lotsendienst für die Feuerwehr.