Wohlen Bald steigt die Schlagerparty mit Boney M. und DJ Ötzi: Jetzt gibts eine handsignierte Gitarre der Gipsy Kings zu gewinnen Es dauert nicht mehr lange und dann werden die Gipsy Kings ihr «Bamboléo» und Boney M. ihr «Daddy Cool» durch das Wohler Festzelt schmettern. Am Wochenende vom 5. bis zum 7. Oktober verwandelt sich das Merkurareal unter dem Motto «Music & More» in eine Festhütte.

Das wird eine grosse Sause, die Angi Simoniello und Anita Amsler am Wochenende vom 5. bis zum 7. Oktober auf dem Wohler Merkurareal veranstalten. Die beiden Schlagerfans richten mit der grossen Kelle an: Am ersten Wochenende im Oktober treten in Wohlen Stars wie etwa DJ Ötzi, Semino Rossi, Boney M. feat. Maizie Williams und Johnny Logan & Band auf.

Anita Amsler (links) und Angi Simoniello präsentieren die signierte Gitarre, die sie verlosen. Bild: Nathalie Wolgensinger

Doch nicht nur Musik, sondern auch Magie bringen die beiden Frauen nach Wohlen. Auftakt in das rauschende Partywochenende machen die magischen Momente, unter anderem mit den bekannten Magiern Hans Klok und Chris Stark.

Das Festival soll gegen 10’000 Besuchende nach Wohlen locken

Seit drei Jahren beschäftigt sich das Duo Amsler-Simoniello, das gemeinsam eine Dienstleistungsfirma führt, mit dem Grossprojekt. Mit Music & More erfüllen sie sich den lange gehegten Wunsch, ihre Idole im Heimatort auftreten zu lassen. Denn Schlager ist ihre grosse Leidenschaft oder wie es Angi Simoniello auf den Punkt bringt: «Schlager geht immer!» Die beiden begeisterten Fasnächtlerinnen werden immer kribbliger: Der Grossanlass im Oktober soll gegen 10’000 Besuchende nach Wohlen locken.

Ebenfalls mit von der Partie in Wohlen: DJ Ötzi. Bild: Universal

Während das Duo das Booking einem Profi aus Hamburg überliess, stemmt es die ganze Organisation selbst. Und das ist ein ganzes Stück Arbeit. Doch davon lassen sich die beiden Frauen nicht beeindrucken: Sie haben schon so manchen Fasnachtsanlass organisiert und können auf ein grosses Beziehungsnetz zurückgreifen. Amsler ist Präsidentin der Wohler Sirene, einer Frauenfasnachtsgesellschaft, die Simoniello vor 13 Jahren aus der Taufe hob.

Die Suche nach Helferinnen und Helfer für den drei Tage dauernden Anlass sei zwar ein Kraftakt, aber durchaus machbar, sagt Simoniello. Nebst Fasnachtsgesellschaften aus der Region und Guggenmusiken haben auch Wohler Vereine ihre Mithilfe zugesagt. Sie erhalten für ihre Einsätze einen Beitrag in die Vereinskasse. Denn verdienen wollen die beiden Freundinnen an Music & More nichts. Simoniello sagt: «Am Schluss soll einfach eine schwarze Null stehen.»

Die grosse Party findet im 90 mal 40 Meter grossen Festzelt statt. Mit diesen stattlichen Massen füllt das Zelt das Wohler Merkurareal bis auf den letzten Zentimeter.

Wer möchte eine Gitarre mit der Signatur der Gipsy Kings gewinnen?

Die Ticketpreise sind in sechs Kategorien unterteilt und reichen vom Stehplatz vor der Bühne über den Sitzplatz auf der Festbank bis zum VIP-Platz, bei dem Speisen und Getränke inbegriffen sind. Noch sind für alle Kategorien Tickets erhältlich. Beliebt ist die Schlagernacht am Freitag, da sind bereits viele Eintritte weg. Simoniello erzählt: «Für die Schlagerparty reisen die Fans aus der ganzen Schweiz und sogar aus Süddeutschland an.»

Die Gipsy Kings verlosen eine handsignierte Gitarre für ihre Fans. Bild: Leandra Jorid

Am Samstag, 7. Oktober, stehen die Hit-Giganten auf der Bühne. Unter anderem treten Johnny Logan & Band, Boney M. feat. Maizie Williams und das Electric Light Orchestra auf. Aber auch die Gipsy Kings geben sich die Ehre. Die französisch-spanische Flamenco-Pop-Gruppe stürmte mit «Baila Me» und «Bamboléo» in den 80er-Jahren die Charts in Europa.

Die Band freue sich auf das Freiämter Publikum. Um die Werbetrommel für Music & More zu rühren, verlosen sie nun eine von ihnen signierte Gitarre und zwei Gratiseintritte für ihren Auftritt am Samstagabend. Wer dieses besondere Instrument gewinnen möchte, der schickt bis am Donnerstagabend, dem 21. September, um 17 Uhr eine Mail mit seinem Namen und Adresse an: info@pouro.ch