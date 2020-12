Ferien wurden ausgezahlt, statt bezogen: «Der Fall ist nicht dramatisch, aber trotzdem rechtswidrig»

Vor einer Woche schrieb die Lokalzeitung «Wohler Anzeiger», dass es nicht zulässig sei, dass der Wohler Gemeinderat seinen Angestellten Ferien auszahle (die AZ berichtete). Gestern erschien erneut ein kommentierend formulierter Bericht, in dem kritisiert wurde, dass der Einwohnerrat am Montag nicht härter dagegen vorgegangen sei. Die AZ hat bei den Parteien nachgefragt, wie dramatisch sie die Situation einschätzen.

«Das Vorgehen, die Themen zu vermischen, kam schlecht an»

Im Einwohnerrat stellte die CVP einen Rückweisungsantrag zur Stellenerhöhung der Verwaltung. Sie wollte so lange keine neuen Stellen genehmigen, bis der Gemeinderat die Ferienauszahlung transparent macht. «Die beiden Themen haben nichts miteinander zu tun», hält Milenko Vukajlovic (SP) auf Anfrage fest. «Die Einwohnerräte sind sich einig, dass das Personalreglement eingehalten werden muss und der Gemeinderat bei allen Angestellten dafür sorgen soll, dass die Ferien bezogen werden. Darauf haben sie ein Recht.» Allerdings hätte man dies als Anfrage an den Gemeinderat richten sollen. «Das Vorgehen, die Themen zu vermischen, kam bei vielen Ratsmitgliedern schlecht an.» Dem stimmt auf Anfrage auch Franziska Matter (Grüne) zu. «Wir sind klar für die Einhaltung von Regeln. Es liegt aber keine unrechtmässige Bereicherung vor, für die Auszahlung wurden Leistungen erbracht.» Es sei nicht nötig, medial darüber zu streiten. «Wir haben Stellen gesprochen und hoffen, dass damit das Problem gelöst ist.»

CVP überlegt sich eine Aufsichtsanzeige beim Kanton

Simon Sax (GLP/EVP) sah es am Montag ähnlich und betonte: «Wir wollen dieses Schaumschlagen nicht unterstützen.» Da er Vizepräsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) ist und diese sich nicht weiter dazu äussern will, gibt er keine weiteren Auskünfte. Ebenso Peter Christen (SVP), Präsident der FGPK. Er sagte am Montag: «Wir hatten ein Gespräch mit dem Gemeinderat und wurden offen informiert. Wir gehen davon aus, dass die Situation bereinigt wird.» Thomas Hoffmann (FDP) erklärte, dass seine Partei nicht für solche Symbolpolitik zur Verfügung stehe.

Einzig die CVP ist unzufrieden. Präsident Harry Lütolf sagt auf Anfrage: «Der Fall ist nicht dramatisch, aber trotzdem rechtswidrig. Auch wenn wir keine Delikte aufdecken. Der Gemeinderat soll zugeben, dass ohne Not Ferien ausbezahlt wurden. Auch wollen wir die Zusicherung, dass das aufhört. Eine Anfrage nützt nichts. Wir müssen Zeichen setzen.» Eine Möglichkeit sei, die Rechnung 2020 nicht abzunehmen. «Wenn das nicht klappt, könnten wir uns vorstellen, eine Aufsichtsanzeige beim Kanton einzureichen.»