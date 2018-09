Nachdem bekannt wurde, dass die Abteilungen Finanzen und Steuern, Soziale Dienste und die Regionalpolizei als Übergangslösung in einen Neubau der Fremo Interdrink AG auf dem Fremo-Areal kommen sollen, stellte die FDP Muri dem Gemeinderat bereits Mitte Juni einen ganzen Katalog von Fragen. «Mit Schreiben vom 25. Juni hat der Gemeinderat zwar auf unser Schreiben geantwortet, ist dabei aber nicht wirklich auf unsere Fragen eingetreten», stellt Knecht fest. Nach Einsicht in die Baugesuchunterlagen habe die FDP deshalb zwei Anfragen beim Kanton platziert, eine bezüglich Verkehr beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), eine bezüglich Ortsbildschutz bei der Denkmalpflege. Die Antworten beziehungsweise «Nicht-Antworten» seien ernüchternd gewesen. Vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt heisse es, generell sei für Bauten, die innerhalb der Bauzone liegen, für die Beurteilung der Bau- und Zonenvorschriften der Gemeinderat zuständig. Die Denkmalpflege wiederum habe telefonisch mitgeteilt, dass das BVU die Kompetenz über das Projekt an die Abteilung Bau und Planung der Einwohnergemeinde Muri abgetreten habe, weshalb das Baugesuch gar nicht zur Denkmalpflege gelangen werde. Aufgrund der Situation könne die Denkmalpflege keine Beurteilung abgeben und daher auch nicht auf die gestellten Fragen eintreten. «Das finde ich für einen Neubau an dieser exponierten Lage schon sehr merkwürdig.»

Ein Marschhalt ist nötig. Das sagt die FDP Muri im Zusammenhang mit dem Provisorium für die Verwaltungsabteilungen Finanzen und Steuern sowie Soziale Dienste und die Regionalpolizei. Die Fremo Interdrink AG baue auf ihrem Areal nur deshalb einen Neubau, weil sie mit der Gemeinde für voraussichtlich fünf Jahre eine sichere Mieterin hat. Dabei sei dieser Neubau verkehrstechnisch problematisch erschlossen und werde dereinst die nördliche Eingangspforte von Muri verschandeln, sagt Tobias Knecht, Präsident der FDP Muri, der sich auf verschiedene Rückmeldungen aus der Bevölkerung abstützt. Auch sei die Auflage des Baugesuchs unvollständig gewesen. So hätten beispielsweise neben einem äusserst spärlichen Projektbeschrieb ergänzende Unterlagen wie Ausnützungsberechnungen oder detaillierte technische Angaben gefehlt, Unterlagen, wie sie normalerweise von der Bauherrschaft verlangt würden. «Es liegt ein Interessenkonflikt vor: Die Gemeinde bewilligt einem Bauherrn einen Neubau, in den sie selber einziehen wird.»

Anfang Juni 2018 präsentierte der Gemeinderat die Einmietung in einem noch zu erstellenden Neubau der Fremo Interdrink AG auf dem Fremo-Areal als Lösung. Die Nähe zum Bahnhof, die Parkierungsmöglichkeiten und der Planungsfortschritt dieses Neubaus seien wichtige Entscheidungsgrundlagen gewesen, sagte Gemeindepräsident Hampi Budmiger. Ausserdem bestehe keine Mindestdauer für das Mietverhältnis, es könne jederzeit gekündigt oder verlängert werden. Schliesslich sei das Mietverhältnis bei der Fremo günstiger als an anderen Standorten, die vom Gemeinderat geprüft worden seien. «In fünf Jahren sparen wir so eine halbe Million Franken», unterstrich Budmiger. Sollten zusätzliche Flächen notwendig sein, würden diese im geplanten Neubau zur Verfügung stehen. Unabhängig davon sucht der Gemeinderat jetzt einen geeigneten Standort für ein neues Verwaltungsgebäude. (es)

Nötig wird ein Provisorium für die Abteilungen Finanzen und Steuern, Soziale Dienste, weil bis Ende 2019 das bisherige Mietverhältnis für die Büros im Spitalgebäude ausläuft. Die Regionalpolizei wiederum muss der Kantonspolizei Platz machen, die im Kirchbühl ihren Freiämter Posten einrichten will. Ein Projekt für ein neues Verwaltungsgebäude in den Widmen wurde im letzten Jahr von der Einwohnergemeindeversammlung überraschend deutlich abgelehnt. Damit wurde eine Übergangslösung bis zu einem neuen Verwaltungsgebäude von voraussichtlich mindestens fünf Jahren nötig.

Parkhaus als Eingangspforte?

Sonderbar am geplanten Neubau sei die Nutzung von Erdgeschoss und erstem Obergeschoss als Parkhaus, auf welches dann drei Bürogeschosse erstellt werden. Als Begründung des Verzichts auf eine Unterkellerung werde geltend gemacht, dass die umliegenden Bauten nicht unterkellert sind. Da die umliegenden Gebäude stehen bleiben, sind die unteren Geschosse als Büroflächen nicht nutzbar, weil diese mehrheitlich gar kein Tageslicht hätten. Aus aktueller Betrachtung und aus Kostengründen könne das Vorhaben Sinn machen. «Was ist aber, wenn in einigen Jahren, wie zu erwarten ist, die umliegenden Gebäude durch neue Bausubstanz ersetzt werden oder ohne Ersatz rückgebaut werden? Dann wäre Muri wohl die erste Gemeinde im Kanton, die Anreisende mit einem einsehbaren oberirdischen Parkhaus an ihrem Ortsrand begrüssen würde», sagt Knecht. «Riskiert die Gemeinde Muri damit nicht, im Umfeld der altehrwürdigen Klosteranlage eine künftige raumplanerische Schandtat?», fragt er. «Wäre da eine sinnvolle Entwicklung des Fremo-Areals überhaupt noch möglich?»

Vorbehalte meldet die Partei schliesslich bezüglich Verkehr an: Die Parkplätze für die künftigen Mieter des Neubaus, welche im Parkdeck im ersten Obergeschoss vorgesehen sind, sollen über die Ein-/Ausfahrt südlich des Fremo-Areals erfolgen. Hier befinde sich eine äusserst kritische Stelle, insbesondere für in die Kantonsstrasse 124 in Richtung Dorfzentrum einmündenden Fahrzeuge. «Es ist zu befürchten, dass die Mieter des Neubaus nicht diese Einmündung benutzen werden, sondern weiter entlang der Bahnlinie in südliche Richtung, vorbei bei den «Park + Ride»-Parkplätzen der SBB bis zum Bahnhof fahren und dann via Kreuzung Bahnhof-, Aarauerstrasse und Nordklosterrain oder sogar erst beim Perron West versuchen, sich in den Verkehr einzufügen. Dies führt zu gefährlichen Situationen vor dem auch mit Fussgängern stark frequentierten Bahnhof.»

Zentralere Lagen

Er sei kein Bauverhinderer, unterstreicht Knecht, und auch über architektonische Qualität könne man unterschiedlicher Meinung sein. «Aber ist es sinnvoll, mit einem Schnellschuss der Gemeinde Muri den Spielraum für ihre künftige Entwicklung zu entziehen?» Nach Meinung der FDP steht das Projekt auf dem Fremo-Areal nicht wirklich im Einklang mit den Grundsätzen des neuen Leitbildes unter dem Titel Muri – Leben mit Kultur. «Eigentlich müsste doch das Fremo-Areal im Zusammenhang mit dem Bahnhofareal planerisch angesehen und beurteilt werden.» Die Partei wünscht, dass der Gemeinderat über die Bücher geht. «Es gibt zentralere Lagen für ein Verwaltungsprovisorium, das auch zu Fuss gut erreichbar wäre», spricht Knecht zum Beispiel das Luwa-Areal an. «Aus einer Übergangslösung kann dann vielleicht eine dauerhafte Lösung werden.» Nachdem der Gemeinderat mit dem Verwaltungsneubau Widmen eine Bruchlandung erfahren habe, sei es nun besonders wichtig, dass ein Verwaltungsstandort-Entscheid, wenn auch «nur» für ein Provisorium (in einem Definitivum realisiert) in der Bevölkerung breit abgestützt sei.