In einer fünfteiligen Serie stellt die AZ Freiamt ab kommendem Dienstag alle Freiämter Ortsnamen und deren Herkunft vor.

Gesucht: Geschichten

Neben den wissenschaftlichen Belegen existieren auch viele Legenden und Geschichten um die Herkunft der Namen. Die AZ Freiamt bittet darum alle, die sich noch an solche Geschichten erinnern, diese entweder per Mail an freiamt@aargauerzeitung.ch oder telefonisch an 058 200 53 38 zu melden.

