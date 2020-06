Fast 30 Jahre war Peter Odermatt Küchenchef in St. Martin – nun musste er gehen

Die ältere Dame, die im Aussenbereich des Alterswohnheims die Frühlingssonne geniesst und zufällig die Unterhaltung des Journalisten mit Peter Odermatt mitangehört hat, kommt aus dem Schwärmen kaum mehr heraus. «Ich habe schon an vielen Orten gegessen. Aber besser als hier im St. Martin nirgends», sagt sie. «Wissen Sie, ich esse einigermassen viel. Aber zugenommen habe ich kein Gramm. Das sagt alles über die Qualität der Küche aus.» Peter Odermatt, bis vor zwei Jahren Küchenchef und verantwortlich für Menuwahl und Zubereitung der Speisen, ist verlegen. «So ein Lob hört man natürlich gerne», sagt er. Ende Mai hatte Odermatt seinen letzten Arbeitstag.

Dass er kurz vor dem Erreichen des Pensionsalters seinen Dienst quittiert, hat vor allem mit seiner Erkrankung zu tun. «Vor fünf Jahren wurde bei mir Multiple Sklerose diagnostiziert», sagt Odermatt freimütig. Mal könne er damit besser umgehen, mal weniger. «Ich schaue vorwärts, zu hadern mit dem Schicksal, bringt ja nichts», sagt er und lächelt. Viel lieber erzählt er von den vergangenen knapp 30 Jahren, in denen er die Bewohnerinnen und Bewohner kulinarisch verwöhnen durfte.

Mit Käthi war es Zeit, sesshaft zu werden

Nach seiner Lehre als Koch in einem Hotel in Engelberg zog Odermatt hinaus. Nicht gerade in die Welt, aber immerhin nach Locarno, Gstaad, Genf und Arosa, um dort als Saisonnier zu arbeiten. Als er seine spätere Ehefrau Käthi kennen gelernt hatte – sie arbeitete damals ebenfalls in einem Hotel in Arosa – war die Zeit gekommen, um sesshaft zu werden. Odermatt heuerte im Lenzburger Hotel Krone an. Anfang der 1980er- Jahre kam dann der Wechsel in die Küche der St.-Josef-Stiftung nach Bremgarten. «Die Arbeitszeiten in den Hotels waren für uns mit der Gründung einer Familie nicht vereinbar», berichtet Odermatt. In Bremgarten war am Abend auch tatsächlich Feierabend.

Im Januar 1992 übernahm Odermatt die Leitung der Küche des neu eröffneten Alterswohnheims St.Martin – die junge Familie wohnte da bereits in Unterlunkhofen. «In diesen 28 Jahren hat sich einiges geändert», sagt er. So habe es in früheren Jahren kaum jemanden gegeben, der eine spezielle Kost wünschte. «Gewiss gab es damals Leute, die Laktose oder gewisse Getreideprodukte nicht vertrugen. Aber das nahm man halt als Bauchweh in Kauf und beliess es dabei.» In den letzten Jahren hingegen ging die Küchencrew immer mehr auf Sonderwünsche ein. «Unverträglichkeiten sind heutzutage nichts Aussergewöhnliches mehr», sagt Odermatt.

Ab auf grosse Fahrt

Eher ungewöhnlich waren indes die damaligen Menuwünsche. «Wer Geburtstag hat, darf sich sein Lieblingsessen bestellen, das war bei uns immer so.» Zu Beginn seiner Murianer Zeit waren dies Kutteln und Kalbskopf. «Das wurde damals tatsächlich gewünscht.»

Heutzutage liegen Kalbsbraten oder Voressen ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala der Bewohnerinnen und Bewohner. Und was macht der leidenschaftliche Koch Peter Odermatt in Zukunft? Wird ihm nicht langweilig ohne seine Arbeit in der Küche des St.Martin? «Nein, was stellen Sie sich vor», sagt er lachend. Zum einen halten ihn und seine Frau Käthi die fünf Enkelkinder auf Trab. Zum anderen wird er es geniessen, vermehrt mit dem Camper seines Bruders zusammen mit Käthi durch Europa zu fahren.