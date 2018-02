Verschiedene wilde Tiere haben am vergangenen Freitag den Dschungel vorübergehend verlassen und sich auf den Weg ins Wohler Casino gemacht. Unter dem Motto «Wohlen goes Wild» wollten sie es nicht verpassen, wenn dort mit dem Strauschnitt die Fasnacht offiziell eröffnet wurde.

Unter all den Papageien und Affen im Saal konnten auch ein paar hohe Tiere ausgemacht werden. Die Wohler Gemeinderäte, der Wohler Ehrenkammerer und auch der Niederwiler Ehrenschränzer liessen sich das Spektakel nicht entgehen.

Aussterbende Schnitzelbänkler

Wie im Dschungel gibt es leider auch im Freiamt Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Zum Beispiel die Schnitzelbänkler: «Sie werden immer rarer«, bedauerte Philipp Neeser, OK-Präsident des Strauschnitts den Rückzug der Paparazzi, die ihre Karriere nach nur zwei Jahren wieder beendet haben.

Er sei deshalb doppelt froh, sich weiterhin auf die Kammersänger, das Duo Roman und Vreni sowie das Triangeli verlassen zu können. «Heute geht es zwar im Wesentlichen um den Strauschnitt, doch das Programm wäre ohne die Schnitzelbänke nicht mehr dasselbe», sagte er.

Auch die Kammersänger trauerten um die verlorenen Kollegen: «Mir stunid und mir händ no Froge. Chönd ned schlofe, s tuet eus ploge. In Gmeindrat und als Beizer gönd sie, d’Verslibühni, die verlönd sie. Parat si, händs eus erscht no gsunge, vorem Durchbruch sinds abgsprunge.»

Und was macht Wohlen sonst? «Wohle läbt und macht Schlagziile», schmunzelten Roman und Vreni. Auch sie nahmen kein Blatt vor den Mund, wenn es um Pannen von Politikern, Feminismus im Bundeshaus oder die gegenwärtigen Zunftmeister ging. Die Betroffenen nahmen es mit Humor und lachten mit den Zuschauern, wenn nicht sogar noch etwas lauter.

Obwohl die Witze oft auf ihre Kosten gingen, würden es wohl auch sie vermissen, wenn in Zukunft keine Schnitzelbänke mehr vorgetragen würden. Zum Glück konnten die Kammersänger alle beruhigen: «Uns gibt es jetzt schon seit zehn Jahren und wir haben nicht vor, in nächster Zeit einen Abgang zu machen.»

Am Freitag waren sie zwar in einer Klein-Formation mit nur gerade drei Mann auf der Bühne. Trotzdem ist es ihnen gelungen, das Publikum im Saal zu begeistern.

Sie gehören zur Tradition

Zur Feier ihres 10-Jahr-Jubiläums durften die Kammersänger in diesem Jahr den Strauschnitt durchführen. Das war ein spezieller Moment, denn sie konnten sich noch gut erinnern, wie 2001 die Idee einer offiziellen Wohler Fasnachtseröffnung im ehemaligen Bahnhofbuffet entstanden ist.

So gehören sie denn mittlerweile auchr zum Strauschnitt, wie die Schnittmaschine, die von einem der ihren stammt: «Die Maschine hatte früher ein tristes Dasein auf unserer Heubühne», erzählte Ruedi Donat. Dass sie nun seit Jahren traditionell Jahr für Jahr eine so wichtige Aufgabe hat, freut nicht nur ihren ehemaligen Besitzer.