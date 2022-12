Fasnacht Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu Sorgen: Die Sarmenstorfer Schnitzelbänkler decken auf Alle bekommen ihr Fett weg: Der Jodler, der seinen entlaufenen Hund in Boswil wähnt, die Turner, die beim Aufräumen einen Blechschaden verursachen und sogar der Papst kommt in den Sarmenstorfer Schnitzelbanken vor.

Die Anonymen Fasnächtler amüsieren sich über Big Brother im Storchennest. zvg

Das Sprichwort: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen, fasst das Wesen des Schnitzelbankes treffend zusammen. Auch in Sarmenstorf schafft man es mitunter in einen Vers, wenn einem das Jahr hindurch ein Missgeschick passiert ist.

Am Fasnachtsmontag kommt alles aus, dann sind die beiden Schnitzelbänk-Truppen unterwegs und nehmen die Begebenheiten aufs Korn. So haben beispielsweise die Anonymen Fasnächtler Sarmenstorf den Flyer der Heuröpfel-Fasnächtler kritisch unter die Lupe genommen.

Chum sind d Maske und s Zertifikat verbi,

ladet Zunft zur Fasnacht i.

Zum Fäschte sind d Heuröpfler gar ned z ful,

aber en Flyer mit acht Fehler – wo sind die i d’Schuel?

Das Sarmenstorfer Storchennest kann man via Livestream beobachten. Auch das ein Thema für die Anonymen Fasnächtler:

Neu, und för d Unterhaltig s’ Bescht,

Big Brother us em Storchenäscht.

Aber Achtung ehr Voyeure,

ab sofort sends do, oisi Akteure.

Die Sarmenstorfer sind einer Lüge auf der Spur:

De alti Papscht seit mit Bedacht,

er heigi en Falschussag gmacht.

Die Wortwahl esch e chli verzoge,

richtig heisst das: Er het gloge.

Die Gemeinde wird heuer zu Grabenstorf, mit verschiedenen Veranstaltungen macht der Verein Theater ad hoc auf sein Freilichttheater im Sommer dieses Jahres aufmerksam.

Grabensdorf – die händ en Knall,

S Gägeteil isch de Fall.

D Heidegräber, wo mer pflägt händ als Chind,

werdid überdeckt, händ en paar vo Aarau im Grind.

Und mer nehmid d Wett a,

als nächschts chond d Römervilla dra.

Grabenstorf: Ein Projekt, das für Gesprächsstoff sorgt. zvg

Auch in Sarmenstorf wird gebaut und saniert:

D Gmeind bauet und flickt Brugge,

und d Stüürzahler dörfit tugge.

Mer bruchid aber nid nur Brugge für d’ Buure,

es brucht au e Brugg zwüsche de Tolerante

und de Sture.

Ist der Sarmenstorfer Gemeinderat kurzsichtig?

Oise Gmeindrot isch Cholegeil,

selbst es Grundwasserwerk isch ehm feil.

Die Churzsichtigkeit dued ois stinke,

müend oisi Chind einisch Papiergeld oder

Bitcoins trinke?

Das neue Kinderbuch der Sarmenstorferin Esther Sorg darf natürlich nicht fehlen:

A dr Niesebergerstross isch er gebore dr Chnorrlimori

dä Bueb (de Gof) isch en rächte Suri

was er gseht und macht goht uf keis Tuech

s’Etschgi bruucht derzu es ganzes Buech.

Und der FC Sarmenstorf bekommt auch noch sein Fett weg:

Do dued oisi Bruscht aschwelle,

de FC isch Erschte i de Tabelle.

Die Vorrundi, die dued passe,

die sind bald besser im tschutte als im jasse.

Die Schnodersieche decken auf

Die beiden Schnodersieche (Remo Stettler und Remo Eppisser) sorgen mit ihren Versen für Unterhaltung.

Vor guet eme Johr send all Beize zue, dasch gopfertori e Kataschtrophe! Ond d’Beizer die arme Sieche chönd vor luuter Sorge nömm guet schlofe. Nor de CEO vo eusem Volg tued sech heimlech is Füschtli lache. Öbs seicht oder schneit, esch schissegal, s’verchaufte Bier föllt sini Kasse.

Wenn der Junior im Garten zeuselt...

Dass Zyt vergoht, im Eiltempo das merkt mer a de eigne Chinde. Sie send scho gross ond tüend sech selbständig im Läbe gäbig z’rechtfinde. Förs eint oder ander esch es toll, wemmer omgeh esch vo guete Frönde. Doch elei im Garte tued de Eppisser Dave, verdeckel de schönschti Thuja azönde.

Ein Crash mit einem Gartenzaun sorgt für Munkeleien.

S’Jennys näbem Pfarrhus ond ehre Gartehag esch bigoscht es leidigs Thema. Chum stönd Pföschte weder nach em erschte Crash, chonts scho weder zu somene Drama .S’weiss niemer so gnau, was doo passiert esch, aber mer händ öppis ghört monkle. Sig schient’s eine echli z’schnell met eme selbrige Traktor, aber pssst! Dasch alls passiert im Donkle…

Ein Gartenzaun sorgt für Unterhaltung. Esther Sorg

Auch der Turnverein bekommt sein Fett weg:

Äntli dörfid eusi Torner (inne) ehri Show weder live zom beschte geh. En super Obig, wo erscht am früehne Morge i de Bar tued es Endi neh. Statt is Näscht hed de gross Kühni bim Ufrume met em Stapler pressiert. Z’gäch i Korve ond d’Ladig verlore, scho esch im Meier si Charre demoliert.

In Boswil entläuft ein Hund:

S’Echo vom Lindeberg tued konzertiere ond z’Bosmel i de Chile singe. Doch plötzli tued de Meier Joe flochtartig osem Tempel springe. D’Yvonne Köchli tued ehm brichte: «vor miner Tör stod e verstörte Hond!» De Joe meint si Köter tued frömdi Hüser bsueche, well de us Rumänie chond.

Wenn der Hund während des Jodlerkonzertes wegläuft... Esther Sorg

Und der Bassgige-Saxi vergisst das Weihnachtsgeschenk:

Er freut sech wiene chline Goof, bis er sis Schätzli cha go bsueche. A de Wiehnacht esch es de äntli sowiit, er tued es Billet of St. Galle bueche. De Bassgige-Saxi tued Wiehnacht fiire ond freut sech ofs feine Ässe. Bi de Bescherig esch de Saxi de so rechtig im Seich, er hed s’Gschänkli im Chrüz vergässe!