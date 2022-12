Fasnacht Keine Erotik und auch kein Gespräch im Nachtclub: Die Wohler Schnitzelbänkler unterhalten das Publikum Die Schnitzelbänke gehören wie Konfetti und Guggenmusik einfach zur Fasnacht. Die AZ präsentiert eine Auswahl aus den Versen des Triangelis, der Kammersänger und von «Dä Pajass» aus Wohlen.

Exklusiv für Abonnenten

Urs Senn alias Triangeli nimmt auch dieses Jahr die Wohlerinnen und Wohler aufs Korn. Toni Widmer (4.2.2016)

Sie dürfen nicht fehlen an der Fasnacht: Die Schnitzelbänke. Erzählt werden Missgeschicke und Fehltritte in Versform, mehr oder weniger holprig zwar, aber immer witzig. Die Schnitzelbänkler sind in Wohlen traditionellerweise am Schmutzigen Donnerstag und an der Uslumpete in den Beizen unterwegs. Die drei Wohler Schnitzelbänkler haben als «Schmankerl» der AZ einige ihrer Verse zur Publikation überlassen.

Seit 2009 nimmt ein Grüppchen Kammerherren die Wohlerinnen und Wohler aufs Korn. Die Schnitzelbank-Truppe ist in wechselnden Formationen unterwegs. Heuer gehören ihr Pitsch Bachmann, Urs Häfliger, Wife Geissmann, Andy Bächer und Ruedi Donat an. Auch dieses Jahr sparen sie nicht an Seitenhieben und Anspielungen auf nationale und vor allem Freiämter Begebenheiten.

Die Gemeinderatswahlen vom letzten Jahr beschäftigen sie beispielsweise. Im November 2021 jagte der Grüne Gemeinderat Thomas Burkard mit bloss einer Stimme mehr dem Vizeammann Roland Vogt (SVP) sein Amt ab. Die Kammerherren kommentieren diesen äusserst knappen Wahlausgang wie folgt:

De Schaagi seid

zum Meyer Schang

bi immer go wähle

mis Läbe lang und will sich Vogt

uf gar nüd reimt und ech ned weiss

was de Burket meint

ech wähle glaub

de Grüen Polizischt

bi beide weisch nid

wora dast bischt.

Impressionen vom Strauschnitt in Wohlen: die Kammersänger. Melanie Burgener (16.2.2020)

Zum Thema Corona fällt den Kammersängern folgendes ein:

D’Covid- Ziit

die esch verschesse keis Fäscht

kei Fasnacht und ned küsse mer frogid eus

wie goht das wiiter trotz allem Hirne

mer send ned g’schiiter mer händ halt jetzt

mer sägids offe, meh g’frässe

und halt au me g’soffe.

Dä Pajass legt den Finger in die Wohler Finanzwunde

Franz Wille war Grossrat, Einwohnerrat und bis 2006 Chef der Abteilung Volksschule und Heime des Departements Bildung, Kultur und Sport. Als «Dä Pajass» hält er dem Volk den Spiegel vor, und das auf humorvolle Art und Weise. Dass er politisch nach wie vor interessiert ist, zeigt sein Vers über die Wohler Finanzen deutlich auf.

De Finanzplan isch es Instrumänt,

wo zeigt, was d Gmeind plant und wo dass es brännt.

Vom Gmeindhuus isch im Plan nüd z gseh,

doch euse Gmeindrot, das tuet scho weh,

gheid s Betriebigsamt i d Migro vüre

wott im Gmeindrotszimmer e neui Tüüre

Er hed vorher nüüt plant, ganz unerfahre,

und isch drum groduus i d Wand ie gfahre.

Bim Plaane settsch scho clever sii,

So Schnällschüss gönd am Ziel verbii.

Er blickt auch kritisch auf den Genderstern:

Liebi Naare und Fasnächtler * inne,

Liebi Bsuech- und Hörer * inne,

Liebi Wohler- und Angliker * inne,

Liebi Gross- und Gmeindröt * inne.

Gällid ihr ghöred mich so gärn.

Ich bi halt eue Genderstärn.

Wid rede tuesch, so settsch au schriibe.

Wenn das ned chasch, so lasses bliibe.

Das «Triangeli» ist schampar enttäuscht

Er sorgte für die Überraschung der Wohler Fasnacht 2016: Urs Senn, Mitglied der legendären Aaschmierer, die 2015 in Rente gingen, startete als «Triangeli» zur Solokarriere als Schnitzelbänkler. Seither gilt er als Geheimtipp unter den begeisterten Fasnächtlern. Er legt heuer 26 Verse vor und kann somit aus dem Vollen schöpfen. Ihn beschäftigen unter anderem die Biber an der Bünz:

S’isch offesichtlich z’gseh, tuesch a de Bünz flaniere:

Die Biber fälle ständig Bäum, die händ e kei Maniere.

Mer sett die Viecher umerzieh, dass sie de Gluscht uf Holz vergässe

Und statt a de Bünz so Bäum im Gmeindshuus unde d’Schuldebäärge frässe.

Auch die Machenschaften des ehemaligen Raiffeisen-Chefs Pierin Vinzenz beschäftigen das «Triangeli»:

Ich bi würklich sehr enttüüscht vo de Raiffeisebank do z’Wohle.

Ich ha im Sinn gha, Gäld azlegge und es paar Rotschlääg z’hole.

Ich ha es Gsprööch im Nachtclub erwartet mit Schämpis und mit Erotik gspickt.

D’Bank informiert mi: «Morn am eis, im Zimmer drüü, und bringid Sie d’Frau au mit.»

Die Wohler Parkgarage beim Bahnhof sorgte in der Vergangenheit für Schlagzeilen. Offenbar wird sie noch nicht sehr rege genutzt.

Bin ich im Stress und nümm mich sälber und sueche myni Mitti,

de bin ich bis jetzt zum mym Schaman i de Nööchi vom Sihl-City.

Neustens cha-n-i das au z’Wohle ha,

denn abefahre und voll chille.

Chasch super i de Bahnhofparkgarage;

dasch en ächte Ort der Stille.

Der Fussweg über den Büelisacherkanal bewegte die Gemüter in Wohlen. Der Einwohnerrat lehnte den Ausbau des Fusswegs und die Brücke für insgesamt 124'000 Franken ab. Das Triangeli kommentiert dies:

Das Juhuu-Brüggli über das Rinnsal id Bünz us Richtig Büelisacher

Sell wiit meh als 100.000 Franke choschte; do bringsch jo d’Bünz zum Lache.

Ich säge s’glych wie s’letzscht Johr scho: Statt so viel Gäld z’versoue,

Chasch mit zwöi Böckli und zwöi dicke Brätt es tiptops Brüggli boue.

No simpler: Nimm e rächte Gump, - und bisch z’alt für da oder e chly z’dumm,

De hätt’ ich e patenti Löösig: Chehr doch eifach um!