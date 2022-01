Fasnacht im Freiamt Outdoor-Bälle, 2G+ und Fasnachtsgärten: So feiert das Freiamt heuer trotz Omikron die fünfte Jahreszeit Gefüllte Festzelte, Umzüge mit bunt geschmückten Wagen und hunderten Zuschauern – all das ist derzeit undenkbar. Eine Fasnacht, wie man sie vor Corona kannte, wird es auch 2022 nicht geben. Doch die Guggen und Cliquen der Region haben sich nicht lumpen lassen. Sie stellen kreative Alternativen auf die Beine.

Gefeiert wie 2019 am Monsterkonzert kann in Muri auch in diesem Jahr nicht werden. Doch werden die Stiefeliryter in diesem Jahr ein kleines Konzert und auch einen abgespeckten Ball auf dem Klosterhof organisieren. Andre Albrecht (11.2.2019)

Die Narren sind nicht unterzukriegen — zumindest nicht im Freiamt. Ein Blick auf die diesjährigen «Fasnachtsfahrpläne Special», die aufwendig erarbeiteten Schutzkonzepte und die geplanten Alternativen zeigen: Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler der Region haben sich trotz der noch immer anhaltenden Pandemie auch in diesem Jahr nicht lumpen lassen.

Dass ihre Herzen noch immer mit einer ordentlichen Portion Konfetti gefüllt sind, zeigen zum Beispiel die Mitglieder der Fasnachtsgesellschaften und Guggenmusiken aus Muri. Mit viel Leidenschaft setzten sie sich dafür ein, dass die Freiämter Fasnachtshochburg 2022 nicht auf das bunte Treiben verzichten muss.

Den Auftakt in die diesjährige fünfte Jahreszeit, die offiziell erst mit dem Schmutzigen Donnerstag am 24. Februar beginnt, macht hier die Guggenmusik Stiefeliryter bereits am kommenden Samstag, 22. Januar. Trotz der geltenden Schutzmassnahmen führen sie heuer ihre beliebte Stiefelinacht auf dem Klosterhof durch. «An diesem Anlass hängt ein Grossteil von unserem Vereinsleben. Das hat im letzten Jahr mit Corona und ohne unseren Ball ziemlich gelitten», erklärt OK-Präsident Dave Steiner.

Am Monsterkonzert sind auch Ungeimpfte willkommen

Mit dem Planen hat die Guggenmusik bereits im Sommer begonnen. «Da waren wir noch sehr optimistisch, dass wir den Ball wie gewohnt aufgleisen können. Jedoch immer mit dem Hintergedanken, dass wir den Anlass verkleinern oder notfalls ganz absagen müssen», sagt Steiner.

Obwohl eines dieser Szenarien nun eingetreten ist und sie nach den aktuell geltenden Schutzmassnahmen ihren Anlass mit einer beschränkten Anzahl Personen durchführen müssen, haben sich die Stiefeliryter dazu entschieden, diesen Aufwand auf sich zu nehmen.

Dazu werden sie eine Einlasskontrolle durchführen müssen. Denn zur Party im Festzelt werden maximal 1000 Personen eingelassen. Steiner sagt:

«Dort muss ein 2G+-Zertifikat vorgezeigt werden. An diese Regel werden wir uns strikt halten.»

Er ergänzt: «Damit wir aber auch etwas anbieten können, bei dem auch Gäste ohne Zertifikat teilnehmen können, wird das Monsterkonzert draussen mit einer Beschränkung von maximal 300 Personen durchgeführt.»

Maximal tausend Gäste werden in diesem Jahr an der Stiefelinacht im Festzelt feiern. Chris Tanner (27.1.2019)

Auf die Frage, ob ein solcher Anlass während der momentanen Situation vertretbar sei, kann Steiner mit gutem Gewissen antworten: «Wir nutzen kein Schlupfloch im Gesetz und bewegen uns auch nicht in einer Grauzone. Wir haben für alles eine Bewilligung vom Kanton und treffen alle Vorkehrungen, die es für ein sicheres Durchführen braucht.»

Natürlich hätten auch sie sich Gedanken gemacht. Der OK-Präsident sagt:

«Wir verstehen es, wenn es Leute gibt, die das kritisch sehen. Aber die Teilnahme ist freiwillig, und bisher haben wir viel positive Rückmeldung erhalten.»

Sie seien zuversichtlich, dass sich dieser Mehraufwand lohnen wird und sie «einen Sternensamstag» erleben werden.

Gemeinderat muss Herrschaft trotz Corona den Narren überlassen

Damit es in diesem Jahr in Muri keine Menschenansammlungen gibt, wie hier 2018 beim Konzert der Lindenberggeister, verteilen die Gesellschaften in diesem Jahr ihre Anlässe im ganzen Dorf. Eddy Schambron (9.2.2018)

Darin, dass die offizielle Fasnachtswoche in Muri nicht ohne närrisches Treiben vorüberziehen darf, waren sich auch die drei Fasnachtsgesellschaften Muri-Wien, Muri-Adelburg und Muri-Neuenburg einig.

Auch in diesem Jahr werden sie wie gewohnt am Schmutzigen Donnerstag das Dorf um 6 Uhr morgens mit der Tagwache wecken und anschliessend die Schlüssel des Gemeinderates entgegennehmen. Jedoch wird ihre Herrschaft über die Gemeinde heuer nicht bis am Aschermittwoch, sondern nur bis Sonntag andauern, wie René Neiger alias Negro der Geneigte erzählt.

Der Schultheiss der Fasnachtsgesellschaft Muri-Neuenburg sagt: «Wir haben uns x-mal zusammengesetzt und uns nun dafür entschieden, von Donnerstag bis Sonntag zu feiern. Am Freitag organisieren wir eine gemeinsame Reunion, an den restlichen Tagen hat jede Stadt ihren Nationalfeiertag, an dem sie jeweils frei entscheidet, wie sie diesen feiert.» So wird am Donnerstag in Adelburg die Strassenfasnacht unter dem Motto «S’isch ned wohr …» gefeiert. Am Sonntag macht Muri-Wien den Abschluss mit ihrer Strassenfasnacht zum Thema «Ab id’Berge».

In Neuenburg wird am Samstag «Golf mit Rolf» zelebriert. Dazu wird es drei Umzüge geben. Einen am Morgen, den Jubiläumsstrassenfasnachtersatzumzug um 15.15 Uhr und den «Pyjama-Nachthömmli-Umzug» am Abend. Neiger erzählt:

«Dazwischen veranstalten wir draussen ein Golfturnier. So können wir unter freiem Himmel feiern und die Schutzmassnahmen ohne grossen Aufwand einhalten.»

Auch an der gemeinsamen Reunion am Freitag werden sie es so handhaben. «Es werden Guggenmusiken spielen und sechs verschiedene Beizli im ganzen Dorf verteilt sein. Die Gäste können am einen Ort Raclette essen, am anderen eine Suppe, und es gibt nirgends eine grosse Ansammlung», erklärt er die Taktik. Nur das Fasnachtsradio wird es in diesem Jahr nicht wieder geben. René Neiger lacht und sagt: «Danach fragen viele Leute. Aber das war eine einmalige Sache im letzten Jahr.»

Hier müssen die Gäste nur auf die Heizung verzichten

Dass die Fasnacht in diesem Jahr wieder ganz ausfallen soll, das kommt auch in vielen anderen Dörfern im Freiamt nicht in Frage. Unzählige Fasnächtlerinnen und Fasnächtler haben sich in den vergangenen Wochen zusammengesetzt und sich kreative Alternativen ausgedacht, die sie nun mit Herzblut realisieren. Darunter auch die Näbelgeischter aus Jonen. «Die Vorfreude und die Motivation sind gross. Wir können es kaum erwarten, wieder unsere Gwändli anzuziehen», sagt Nicole Weber, OK-Mitglied der Näbelgeischternacht.

Die Guggenmusik Näbelgeischter Jonen wird in diesem Jahr ihre Näbelgeischternacht unter freiem Himmel veranstalten. Dominic Kobelt (27.2.2017)

Weil eine gewöhnliche Fasnachtsparty in der Turnhalle mit grossem Aufwand und Unsicherheit verbunden ist, veranstaltet die Joner Gugge ihren Ball am 29. Januar ganz einfach unter freiem Himmel. Verzichten müssen ihre Gäste höchstens auf die Heizung. «Es wird wie gewohnt auch draussen eine grosse Rundbar und eine Langbar geben, die wir überdecken, falls es regnen sollte. Auf unserer Aussenbühne werden vier Guggen spielen», zählt Weber auf.

Auch getanzt werden darf, denn der Anlass findet unter der 2G-Zertifikatspflicht und mit maximal 1000 Gästen statt. «Mit dieser Variante können wir so planen, dass es uns finanziell nicht all zu fest belasten würde, wenn der Bundesrat in der nächsten Woche entscheidet, dass der Ball nicht stattfinden kann», so Nicole Weber.

Das Dorf, das ganze Gärten bunt dekoriert

Auf der anderen Seite des Freiamtes, in Villmergen, sorgen nicht nur die Fasnachtsgesellschaft Heid-Heid und die Jahrgänger für Fasnachtsalternativen. Heid-Heid-Präsident Oliver Meyer erzählt:

«Im vergangenen Jahr gab es im Dorf rund 40 Fasnachtsfenster, die die Bevölkerung dekoriert hat. Einige haben sogar ganze Gärten und Bäume verziert.»

Weil diese Aktion so gut angekommen ist, werden die Villmergerinnen und Villmerger auch in diesem Jahr dazu aufgerufen, ihrer Kreativität beim Dekorieren freien lauf zu lassen.

Eröffnet werden die Kunstwerke am 11. Februar. «Wir hoffen, dass wieder genügend Leute mitmachen. Zur Eröffnung werden wir maskiert und mit Guggen im Dorf unterwegs sein», kündigt Meyer an. Um grössere Menschenansammlungen zu vermeiden, werde es allerdings keinen offiziellen Anlass geben.

Doch haben die Heid-Heid-Mitglieder geplant, dass es dennoch eine Strassenfasnacht geben soll. Und auch die Tradition des Güügibuebs werde heuer weitergelebt. «Die Jahrgänger werden ihn wie gewohnt fasnächtlich einkleiden, also an- und später wieder abhöseln, und mit ihren Güügi unterwegs sein», sagt Oliver Meyer.

Der beliebte Kinderumzug in Villmergen kann aufgrund der Coronaschutzmassnahmen nicht stattfinden. Verena Schmidtke (25.2.2020)

Und auch mit den Kindern soll gefeiert werden, jedoch ohne den beliebten Villmerger Kinderumzug. «Bereits mit den Mitwirkenden und allen Schulklassen wären wir fast 1000 Leute, die Zuschauerinnen und Zuschauer noch nicht mitgezählt. Deshalb werden wir mit der Schule separat Fasnacht feiern», erzählt Meyer.

Auf dem Mutschellen hallt noch die Freude aus 2019 nach

Die Euphorie für die diesjährige Fasnacht im Freiamt ist gross. Und trotzdem: In vielen Gemeinden mussten die Narren den Rückwärtsgang einlegen und die Reissleine ziehen. Zu gross ist der Aufwand der Zertifikatskontrolle, zu unsicher die Situation mit dem finanziellen Risiko, dass die Anlässe in letzter Minute abgesagt werden könnten.

So sah der Verein Fasnacht Mutschellen keine Hoffnung für eine Durchführung seines Programms. «Wir haben uns dazu entschieden, alles abzusagen», sagt Präsidentin Tanja Umbricht. Beim Umzug durchs Dorf hätte sich das OK an eine Beschränkung von 300 Personen halten müssen. «Alleine die Schule hätte mit rund 400 Kindern teilgenommen», so Umbricht.

Einen grossen Fasnachtsumzug wie jener 2020 in Widen wird es in diesem Jahr auf dem Mutschellen nicht geben. Der Verein Fasnacht Mutschellen hofft auf eine gute Fasnacht im nächsten Jahr. Melanie Burgener (8.3.2020)

Dass der Verein, der erst 2019 gegründet wurde, auch in diesem Jahr nicht in den Fasnachtsgenuss kommt, trifft seine Mitglieder hart. «Aber unser erstes Fasnachtsjahr war bombastisch, an dem halten wir uns fest. Diese Energie nehmen wir mit und hoffen, dass wir 2023 eine super Fasnacht auf dem Mutschellen feiern können», sagt Umbricht zuversichtlich.

2022 gibts kein Konfetti im Reussstädtchen

Etwas betrübter tönt Stubenmeister Sandro Schmid von der Schpitelturmclique Bremgarten am Telefon. Schweren Herzens muss er verkünden, dass im Reussstädtchen ebenfalls kein einziger Fasnachtsanlass stattfinden soll. «Wir haben alles abgesagt. Den Rüssknallerball, die Narrenrallye, die Gässlifasnacht und auch die Usrüerete», sagt er.

Konfetti werden in Bremgarten keine fallen. Alle Anlässe in und um die Altstadt herum mussten abgesagt werden. Christian Breitschmid (3.3.2019)

Einerseits sei der Aufwand enorm, für eine Zertifikatspflicht die ganze Altstadt abzusperren, die Anwohnerinnen und Anwohner aber trotzdem durchzulassen. Andererseits hätten sie auch einige Geschäftsführerinnen und -führer im OK, die solche Grossanlässe in der aktuellen Lage nicht verantworten wollen. «Dazu kommt, dass das alles mit der Sitzpflicht, dem Tanzverbot und den Kontrollen nichts mehr mit Fasnacht zu tun hat», fügt Schmid an.

Die Wohler Geister werden auch ohne Umzug vertrieben

Dasselbe Schicksal teilen die organisierenden Narren aus Wohlen. Das OK Wohler Fasnacht teilte Anfang Woche in einer Mitteilung mit: «Mit den aktuellen Vorgaben ist es nicht möglich, unbeschwert zu feiern. Das heisst, wir führen keine Fasnachtsbälle und keinen Umzug, auch nicht in stehender Form, durch.»

Als Zeichen der Leidenschaft und des Brauchtums werde das Dorf aber geschmückt. Denn besonders heuer sei es wichtig, «die Geister zu vertreiben und in schönen Erinnerungen zu schwelgen», wie das OK mitteilt. Hoffnung auf ein paar fasnächtliche Überraschungen besteht aber immer noch. «Jemand muss ja den Winter vertreiben», heisst es in der Mitteilung weiter. Auf jeden Fall sollte sich die Bevölkerung das erste Mai-Wochenende reservieren.