Fasnacht im Freiamt Fans begeistert von Partystimmung im Livestream von «Fasnacht dihei» Während zweier Tage bringen neun Freiämter DJs in einem Livestream fasnächtliche Stimmung ins Wohnzimmer. Mit allem drum herum. Die Aktion ist geglückt, die Laune gut.

Bei der Produktion des Livestreams von «Fasnacht dihei» im Chillout Boswil – am Mischpult hinten: DJ Furri. Alex Spichale

Sekunde um Sekunde zählte der Countdown retour, dann Punkt 11 Uhr ging es am Schmutzigen Donnerstag auf www.fasnacht-dihei.ch mit dem Livestream los. Zuerst noch formell mit der Eurovisions-Hymne, doch dann stieg die Fasnachts-Party.

DJ Furri, natürlich kostümiert, machte den Auftakt hinter dem Mischpult im «Chillout» in Boswil. Dort wurde und wird der jeweils zwölfstündige Stream am Donnerstag und Freitag aufgenommen. Im leeren Saal und mit zwei Kameras. Das Projekt von Marco Ramuz und Tim Wernli soll fasnächtliche Stimmung in die Stube bringen,

Impression von der Aktion «Fasnacht dihei». Alex Spichale

Die Szenerie ist fasnächtlich dekoriert, das Scheinwerferlicht tanzt im Rhythmus der DJ-Musik, die Freude bei allen Beteiligten war gross. Eine Zuschauerin chattete stellvertretend für viele: «Danke für de grossi Ufwand und dass ihr eus somit d Disco nach Hei bringed. Isch echt cool.»

Nebst den DJ-Auftritten wurden auch Videos von Guggenmusiken und Fotos von früheren Fasnachtsumzügen aus der Region eingespielt oder Zuschauermusikwünsche erfüllt. Am späteren Nachmittag verzeichnete der Stream schon über 4000 Views. Dieser läuft am Donnerstag noch bis 23 Uhr und am Freitag wieder von 11 bis 23 Uhr. (rib)