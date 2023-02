Fasnacht Der Güüggibueb ist jetzt «der Mäusefänger von Villmergen» Es ist vollbracht: Der Güggibueb ist «ahghösled». Die Villmerger Fasnacht kann beginnen. Wie der fremde René die Bevölkerung vor einer Plage rettete, und was das mit der bronzenen Statue zu tun hat, das enthüllten die 50-Jährigen am Mittwochabend.

Die 1973-Jahrgänger kleideten den Güüggibueb zum Motto «Der Mäusefänger von Villmergen». Melanie Burgener

«Es ist schön, dass so viele Leute heute gekommen sind», sagt ein älterer Herr und blickt fröhlich über die Köpfe der Villmergerinnen und Villmerger hinweg. Sie alle sind heute zum traditionellen «Ahösle» im Zentrum des Dorfes erschienen. Heuer sind es die 1973-Jahrgänger, die sich um das Gewand kümmern, das der bronzene «Güüggibueb» während der Fasnacht trägt.

Bevor sie ihn jedoch an diesem Mittwochabend enthüllen, müssen sie etwas ausholen. So erzählen die 50-Jährigen die Sage «Der Mäusefänger von Villmergen» nach ihrer Version – der bekanntesten im Freiamt, versteht sich.

Zahlreich erschienen die Villmergerinnen und Villmerger am Mittwochabend zum traditionellen «Ahösle». Melanie Burgener

Es sind kalte, wenn auch sonnige, Wintertage in Villmergen. Doch im Dorf hält eine Mäuseplage Einzug. Nichts kann sie beseitigen. Weder der Gemeinderat mit Fallen voller Speck, noch die Dorfmusig mit ihren falschen Tönen. Die Verzweiflung im Dorf ist gross. Doch dann taucht ein Fremder auf. «Ich bin René, und ich sage heute etwas. Ich befreie Euer Dorf von den Mäusen», verspricht er.

Tatsächlich, die Töne seines Kuhhorns, dem «Güüggi», locken die Mäuse zahlreich an. Doch die richtige Melodie fehlt, um sie alle in den Bann zu ziehen. Bis am nächsten Morgen, um 4 Uhr, werde er diese geschrieben haben. Damit die Mäuse ihm nicht davonlaufen, muss er sie täuschen. So verwandelt er den «Güüggibueb» kurzerhand in ein Abbild seiner selbst. «Jetzt denken die Mäuse, ich bin immer noch hier.»