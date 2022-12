Buttwil Auf dem närrischen Marsch: Die AZ testet den fasnächtlichen Rätselweg Der Narrenmarsch in Buttwil fällt in diesem Jahr aus. Als Trost hat die Fasnachtsgesellschaft Hohenwien-Wissenburg auf derselben Route einen Rätselweg auf die Beine gestellt. AZ-Redaktorin Melanie Burgener hat ihn ausprobiert – selbstverständlich verkleidet.

Der diesjährige Narrenmarsch in Buttwil wurde zu einem Rätselweg umgewandelt. Julia Bättig (links) und Melanie Burgener haben das Lösungswort gefunden. Bild: Melanie Burgener

Grosse Überredungskünste waren nicht nötig, als ich meine langjährige gute Freundin Julia Bättig fragte, ob sie mit mir am diesjährigen Narrenmarsch in Buttwil teilnehmen wolle. Denn ein Jahr ohne Kostüme, Konfetti und Guggenmusik, ein Jahr ohne Fasnacht können wir uns beide nicht ausmalen.

Mit dem Narrenfieber haben wir uns schon vor vielen Jahren angesteckt. Ein Glück, dass sich die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auch in diesem Jahr nicht lumpen liessen und Alternativen für eine coronakonforme fünfte Jahreszeit auf die Beine stellten.

Die Fasnachtsgesellschaft Hohenwien-Wissenburg aus Buttwil hat dafür ihren alljährlichen Narrenmarsch durch die Gemeinde Buttwil bis zur Gauserihütte kurzerhand in einen Rätselweg umgewandelt. Jede Närrin und jeder Narr kann diesen selbst zurücklegen. Eine Idee, die auch Nichtfreiämter zu begeistern vermag. «Ich bin dabei. Wann gehen wir und was zeihen wir an?», fragte Julia Bättig aus Untersiggenthal ohne lange nachzudenken, als ich ihr von der Aktion erzählte.

Guggenmusik im Auto, Dekoration auf der Strasse

Wir verabreden uns für den Dienstag. Nachdem wir uns durch die Verkleidungskisten im Estrich gewühlt haben, machen wir uns in Vollmontur auf den Weg nach Buttwil. Aus den Lautsprechern im Auto tönt laute Guggenmusik und in einigen Gemeinden entdecken wir die ersten fasnächtlich dekorierten Häuser. Unsere Stimmung ist also bereits auf dem Hinweg bestens.

An jedem Posten gibt es ein Rätsel zu lösen. Nur wer alle zehn Fragen beantworten kann, erhält am Schluss das Lösungswort. Bild: Melanie Burgener

Beim Gemeindehaus Buttwil angekommen, entdecken wir sogleich das erste Rätsel, bei dem wir – zugegeben – unsere Smartphones zücken müssen. Mit dem ersten Buchstaben des Lösungswortes auf dem Papier gehts weiter. Die folgenden Aufgaben gelingen uns meistens ohne Internet.

Unterwegs vom einen zum nächsten Rätsel erinnern wir uns an vergangene Fasnachten und lachen herzlich über das, was wir in der fünften Jahreszeit schon alles gemeinsam erlebt haben. Selbst der immer steiler werdende Weg kann uns das Strahlen in den Gesichtern nicht nehmen. Alle, die uns zu Fuss oder mit dem Auto entgegenkommen, grinsen breit und grüssen uns erfreut. Andere kostümierte Fasnächtler treffen wir zwar keine an, dafür erfreuen wir uns an den Lamas, die uns beim Lösen von Rätsel Nummer 3 genau beobachten.

Stärkung nach dem Aufstieg – mit Schnupftabak

Dass es in der Zwischenzeit zu regnen begonnen hat, merken wir kaum. Nachdem wir den strengsten Teil des Anstiegs geschafft haben, brauchen wir eine kurze Verschnaufpause. Und eine Prise Schnupftabak. Schliesslich feiern wir ja heute Fasnacht – Priis.

Unterwegs wurden Julia Bättig und Melanie Burgener genau beobachtet. Bild: Melanie Burgener

Gestärkt nehmen wir die letzten Meter des Marsches unter die Füsse. Nach einer Stunde oben bei der Gauserihütte angekommen, freuen wir uns über die liebevolle und lustige Dekoration, die die Fasnachtsgesellschaft am Holzhaus angebracht hat. Jetzt noch die Kamera mit Selbstauslöser positionieren, Grimasse schneiden und das Bild zusammen mit dem QR-Code, der seitlich an der Gauserihütte hängt, an den Stadtrat Hohenwien-Wissenburg senden.

Wer weiss, vielleicht gehören wir ja zu den fünf Gewinnern, die in der Fasnachtswoche bekanntgegeben werden. Aber auch ohne Gewinn haben wir dank der Fasnachtsgesellschaft aus Buttwil eine zwar etwas andere aber trotzdem sehr lustige Fasnacht feiern dürfen.

Übrigens ist der Rätselweg noch bis am 12. Februar öffentlich besuchbar.