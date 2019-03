Schon lange vor dem Umzugsbeginn besetzten zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer den Strassenrand, um sich den besten Platz zu ergattern und ihn nötigenfalls heldenhaft zu verteidigen.

Sie wussten warum: Mit 60 angekündigten Nummern hielt der Fasnachtsumzug Muri, was die Organisatoren versprachen: ein farbenfrohes, besonders vielseitiges und grandioses Spektakel, das allen gewiss in Erinnerung bleiben wird. Weitere Nummern hatten sich spontan und kurzfristig angemeldet, sodass der diesjährige Murianer Umzug eine Rekordbeteiligung gehabt haben dürfte und wohl auch an seine Grenze gestossen ist.