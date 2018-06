Selbstbewusst preist sich muri nights 2018 als Alternative zur Fussball-Weltmeisterschaft an. Tatsächlich hat die Veranstaltung des Filmklubs Muri im Murianer Klosterhof zwischen Donnerstag, 5. Juli, und Samstag, 7. Juli, viel zu bieten. Musik, Comedy und natürlich Film locken zum Genuss in einer grossartigen Atmosphäre.

Gestartet wird am Donnerstag ab 19 Uhr mit zwei der Finalisten des Band X Contests Nordwestschweiz: «With Myself», ein junger Mann mit Gitarre und einer eindrücklichen Stimme und breitem Repertoire von Pop, Folk bis Rock. Die zweite Band an diesem Abend heisst «Flavorous» und steht für Pop, Funk und Jazz und viel Spielfreude und Leidenschaft. Der Eintritt an diesem Abend ist frei und eine Festwirtschaft steht den Besuchern ebenfalls zur Verfügung.

Am Freitag, 6. Juli, tritt Fabian Unteregger mit seinem Programm «Doktorspiele» auf. Der erfolgreiche Schweizer Comedian macht auf seiner Tournee einen Zwischenstopp in Muri. Im Anschluss daran und bei Einbruch der Dunkelheit zeigt der Filmklub als schweizweit eines der ersten Open Air Kinos «Ocean’s 8».

Ausnahmemusiker

Der Samstag startet mit ZiBBZ, den Schweizer Vertretern am diesjährigen Eurovision Song Contest in Lissabon, gefolgt von Troubas Kater aus Bern. Der katersche Sound beinhaltet Elemente aus Tango, Rock, Latin bis Folk und vielfältigen Instrumenten: ein Live-Erlebnis. Anschliessend heisst es Bühne frei für Philipp Fankhauser, den Schweizer Ausnahmemusiker und Songwriter mit seiner zehnköpfigen Begleitband. Die «Wunderbar» ist ein wunderbarer Ort, um den Abend jeweils ausklingen zu lassen. Auch in diesem Jahr bieten muri nights darüber hinaus familienfreundliche Ticket-Preise und ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Der Ticket-Vorverkauf auf www.muri-nights.ch und www.ticketcorner.ch läuft. Ebenso sind Tickets bei «Muri Info», Marktstrasse 4, Muri erhältlich. Online sind ebenfalls weitere nützliche Informationen zu Anfahrt und Programm verfügbar, welche fortlaufend aktualisiert werden. (az)

muri nights 5. bis 7. Juli, Klosterhof Muri. Mehr Informationen: www.muri-nights.ch