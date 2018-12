Der ehemalige Gemeindeammann Walter Dubler hat von der Gemeinde eine Rückzahlung im Umfang von 46 887.50 Franken erhalten. Das hat Gemeindeammann Arsène Perroud gegenüber der AZ bestätigt (Berichte vom 21. und 22. November ) und detailliertere Informationen für den 10. Dezember in Aussicht gestellt. Diese liegen nun in Form einer ausführlichen Medienmitteilung vor. Der Gemeinderat hat gestern Montagabend auch den Einwohnerrat Wohlen an dessen ordentlicher Sitzung darüber informiert.

Dubler akzeptierte Entlassung

In der Folge macht der Gemeinderat eine kurze Replik auf die Entwicklung im Fall Dubler: «Die Gemeinde Wohlen, vertreten durch den Gemeinderat, ist in keinem Zeitpunkt und in keinem Rechtsverfahren als Partei gegen den damaligen Gemeindeammann aufgetreten.» Im vom Regierungsrat aufsichtsrechtlich angeordneten Administrativverfahren hätten der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung aber mitwirken und Stellung beziehen müssen: «Aufgrund der Vorkommnisse ergaben sich Gegebenheiten, welche in der Folge eine Rückkehr des suspendierten Gemeindeammanns in sein Amt als unmöglich erscheinen liessen. Ausgehend von den Erkenntnissen aus den verschiedenen Untersuchungen äusserte sich der Gemeinderat in einer vom Regierungsrat eingeforderten Stellungnahme entsprechend», hält der Gemeinderat fest.

Der Regierungsrat habe schliesslich im Dezember 2016 entschieden, Walter Dubler per 1. März 2017 aus seinem Amt als Gemeindeammann von Wohlen zu entlassen. Was nicht in der Medienmitteilung steht: Walter Dubler hat gegen diesen Entscheid keine Rechtsmittel ergriffen, sondern die Entlassung akzeptiert.