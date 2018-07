Mobiles Kieswerk in Betrieb

Auf dem Ausstellungsgelände in der Sarmenstorfer Vorstadt gab es nicht nur viel zu sehen, sondern noch fast mehr zu hören. Da tuckerten alte Traktorendiesel um die Wette, kreischten Motorsägen der ersten Generation und wurden unzählige historische Aggregate gestartet, die einst das Technikzeitalter eingeläutet und den Menschen das Arbeitsleben erleichtert haben. In Betrieb zu sehen war sogar ein mobiles Kieswerk. Es lief nicht «trocken», sondern «mahlte» Steine zu Kies, der von der Ausstellungsbahn abgeholt und ins Depot transportiert wurde. Dort wiederum stand ein alter Seilbagger, mit dem demonstriert wurde, wie es früher auf den Baustellen zu- und herging.

Viele staunende Besucher auch vor dem Schweizer Panzer 68, der dieses Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum feiert. In Sarmenstorf waren zwei top erhaltene Exemplare davon zu sehen. Daneben Esse und Amboss, selbstredend nicht einfach als Ausstellungsexemplare, sondern ebenso in Betrieb wie andernorts Riemenantriebe, Wasserpumpen oder Presslufthämmer. «Genau so eine Maschine haben wir früher auch gehabt. Ich weiss noch, wie stolz Vater war, als er sie kaufen konnte», hörte man begeisterte Männern immer und immer wieder sagen – mit glänzenden Augen.