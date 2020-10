Fahrradlenkerin gestürzt – Ursache der Kollision ist unklar

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz vor 18.30 Uhr, auf der Zürcherstrasse in Arni. Eine 53-jährige Fahrradlenkerin fuhr von Arni in Richtung Oberlunkhofen. Da sie ihr Fahrradlicht zu Hause vergessen hatte, war die Fahrradlenkerin unbeleuchtet auf der Ausserortsstrecke unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen stürzte sie, nachdem ein dunkler Lieferwagen sie überholte. Der Lieferwagen fuhr – ohne, dass sich der Lenker um die Fahrradfahrerin kümmerte – in Richtung Oberlunkhofen weiter.



Beim Sturz verletzte sich die Fahrradlenkerin und musste mit der Ambulanz ins Spital überführt werden.