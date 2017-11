Der unbekannte Lenker hat in der Nacht auf Sonntag die Kontrolle über sein Auto verloren und den Inselschutzpfosten vor dem Shell-Kreisel überfahren. Wie die Kapo Aargau in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt, fuhr er darauf in die Böschung im Kreisel.

Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf ungefähr 1500 Franken. Dies kümmerte den Fahrer jedoch wenig: Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte er sich aus dem Staub. Da vor Ort jedoch Teile seines Fahrzeuges zurückblieben, geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Citroen handelt. «Das Fahrzeug dürfte massiv an der Front beschädigt sein», schreibt die Kapo.

Wer Angaben zum Fahrzeug machen kann, soll sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim melden.