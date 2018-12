Kaum ein Bereich, der hierzulande nicht geregelt wäre. Auch auf die Frage, was nach einem Unfall zu tun ist, finden sich Antworten in einem Gesetz. Dass Artikel 51 im Strassenverkehrsgesetz nicht blosse Empfehlungen enthält, haben zwei Autofahrer im Kanton Aargau zu spüren bekommen. Ihr Fehler: Sie informierten nicht sofort die Polizei. Beide sind von Bezirks- und Obergericht schuldig gesprochen worden – wegen pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall. In den zwei voneinander unabhängigen Fällen aus dem Freiamt musste das Bundesgericht über das Verhalten der Unfallverursacher befinden.

Zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 110 Franken sowie einer Busse von 500 Franken wurde einer der beiden Männer verurteilt, weil er im November 2015 auf dem Fussgängerstreifen einen Buben angefahren hatte. Der Neunjährige wurde dabei am Fuss verletzt. Bevor die Mutter ihr Kind ins Spital fuhr, hatte der Autofahrer ihr mündlich seine Adresse angegeben. Am folgenden Tag meldete er den Unfall der Polizei.