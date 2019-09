Die Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Waltenschwil und Hermetschwil hat nicht nur den Verkehrsteilnehmern etwas gebracht. Vom auf rund 4,4 Mio. Franken veranschlagten Projekt profitieren auch die Fussgänger und die Frösche. Für Spaziergänger und Wanderer ist die Strasse dank deutlich verbreiterten Banketten sicherer geworden.

Und die Amphibien, die in dieser Gegend in der Laichzeit in Scharen unterwegs sind, werden nicht mehr plattgefahren, weil sie die Fahrbahn in speziell für sie angelegten Kanälen unterqueren können. Für die Sanierung war die Strasse seit April gesperrt, seit Montagmittag ist sie jetzt wieder offen.

Strasse auf einer Länge von 1,4 Kilometern verbreitert

Die Verbindung vom Bünz- ins Reusstal war bisher lediglich zwischen 5 und 5,3 Meter breit. Für den Schwerverkehr war das Kreuzen deshalb mühsam und gefährlich. Jetzt ist die Fahrbahn auf einer Länge von 1,4 Kilometern auf durchgehend 6,2 Metern verbreitert worden. Deutlich verbessert worden ist mit einer Verbreiterung auf 7,7 Meter die Situation bei der Rotwasserkurve. Hier hatten sich in der Vergangenheit oft schwere Unfälle ereignet, weshalb die Geschwindigkeit auf 40 km/h beschränkt worden ist.