In sechs Wochen startet der Verein Help-Point Sumy aus Wohlen seinen nächsten Hilfskonvoi in die Ukraine. «Wir bringen unter anderem Spitalbetten, medizinisches Material für Altersheime, Möbel für Schulen und Kindergärten sowie Ausrüstung für die Feuerwehr nach Sumy», sagt Vereinspräsidentin Marianne Piffaretti.

In der Stadt im Norden der Ukraine sind die finanziellen Mittel knapp, der Bedarf nach humanitären Hilfsgütern ist entsprechend gross. Diese werden dem Verein in der Schweiz von diversen Institutionen gespendet und in Sumy dringend benötigt. «Wir haben uns deshalb entschieden, beim nächsten Transport mit sieben Sattelschleppern zu fahren statt wie ursprünglich vorgesehen mit sechs», sagt Piffaretti.