Der in Wohlen aufgewachsene Pascal Jenny (44) lief früher als Handballer für die Schweiz auf. Heute gilt der studierte Betriebsökonom als einer der wichtigsten Manager der Schweiz. Als Tourismusdirektor holte er unter anderem die Schneefussball-WM nach Arosa und lancierte das im Sommer 2018 eröffnete Tierschutz-Erlebnis «Bärenland».

Pascal Jenny ist seit 2008 Tourismusdirektor in Arosa – so wie sein Ururgrossvater vor über hundert Jahren. Zufall ist das nicht, genauso wenig wie die Tatsache, dass der Mann aus Wohlen in Arosa schon viel bewegt hat. Unter anderem organisiert und betreut er mit Frank Baumann das Arosa Humorfestival. 2016 gewann Arosa den Milestone-Award in der Kategorie «Innovation», die wichtigste Auszeichnung des Schweizer Tourismus.