Ewiges Drama: Wohlen hat immer noch kein Grüngutreglement

Es waren drei emotionale Traktanden, über die der Einwohnerrat gestern diskutierte. Das spannendste war auch das älteste: das Grüngutreglement. Nein, Wohlen hat noch immer keins. Dabei waren sich alle einig: Wohlen braucht endlich eine kostendeckende, verursachergerechte Abfallbewirtschaftung.

Bisher sei nur der Kehricht, der ein Drittel des Abfalls ausmacht, kostendeckend, hielt Ammann Arsène Perroud fest. Die anderen zwei Drittel seien Kompost und Posten wie Karton, Glas und Alu. Doch obwohl alle Fraktionen wissen, dass Wohlen von Gesetzes wegen ein neues Abfallreglement braucht, wurde das Traktandum zurückgewiesen.

Sowohl die CVP als auch die SVP verlangten das. Für die CVP sagte Ruedi Donat, dass, nachdem bereits vier Varianten vor dem Volk gescheitert sind, eine weitere «100-prozentig sicher sein muss». Die CVP hätte eine andere Variante gewählt und findet, dass eine Privatisierung der Grüngutentsorgung geprüft werden sollte. Dem konnte sich die SVP anschliessen.

Für Perroud war die Frage klar: «Sollen die Gebühren über Steuergelder oder über Gebühren finanziert werden?» Thomas Geissmann (FDP/DA) war gegen die Rückweisung: «Wir sollten die Gelegenheit nutzen, uns auszutauschen, statt das Geschäft nur zurückzuweisen.»

Und Samuel Keller (FDP) zeigte sich konsterniert. Er hat vor 15 Jahren bei der Erarbeitung der ersten Vorlage mitgearbeitet. «Die Variante 1 ist die allerbeste, die ich je gesehen habe.» Doch mit 21 gegen 15 Stimmen bei einer Enthaltung wurde der Rückweisung zugestimmt. So beginnt ein weiteres Kapitel im ewigen Drama ums Wohler Grüngutreglement.

«Wollen Schaumschlagen nicht unterstützen»

Sehr emotional war an diesem Abend vor allem einer: CVP-Einwohnerrat Ruedi Donat. Er stellte den Antrag, die geforderte Stellenerhöhung der Gemeindeverwaltung zurückzuweisen. Seine Begründung: Vergangene Woche wurde vor allem Gemeindeschreiber Christoph Weibel vorgeworfen, er habe sich über Jahre illegalerweise seine Ferien auszahlen lassen.

Donat forderte: «Es sollen keine weiteren Stellen mehr bewilligt werden, bis aufgezeigt wird, wann und wie viel Feriengelder ausbezahlt wurden.» Damit solle der Einwohnerrat ein Zeichen setzen.

Nicht nur Arsène Perroud fand, dass hier «zwei Themen verknüpft werden, die nichts miteinander zu tun haben». Thomas Hoffmann sagte: «Die FDP stellt sich nicht für eine solche Symbolpolitik zur Verfügung.»

Milenko Vukajlovic (SP) musste schmunzeln, weil er in diesem Vorgehen einen Hund sah, «der sich in den eigenen Schwanz beisst».Peter Christen (SVP) sagte: «Das hilft der Situation nicht. Wir wollen nach vorne schauen.» Auch Simon Sax (GLP/EVP) fand: «Wir wollen solches Schaumschlagen nicht unterstützen.»

CVP-Präsident Harry Lütolf versuchte zu retten: «Es geht nicht um Querelen zwischen Journalisten, einem ehemaligen Gemeindeammann und dem Gemeinderat.» Denn genau das vermuteten viele Räte offensichtlich. Dennoch wurde die Rückweisung sehr deutlich beerdigt.

Am Ende stimmten die Räte folgenden Aufstockungen des Personals zu: 20 Prozent in der Abteilung Finanzen, 100 Prozent bei der Regionalpolizei und 30 Prozent in der Abteilung Liegenschaften und Anlagen. 50 Prozent bei den Hauswarten und 35 Prozent beim Reinigungspersonal lehnten sie hingegen ab.

Umzug der Regionalpolizei darf geplant werden

Angenommen wurde auch der Projektierungskredit von 145000 Franken für die neuen Räume der Regionalpolizei an der Wilstrasse 57. Es sei eine «Investition in einen modernen Polizeibetrieb» und somit in die Zukunft, hielt Werner Dörig im Namen der FGPK fest. Immer komplexer werdende Arbeitsabläufe bei der Polizei bräuchten auch modernere Räume.

Nur als Anlaufstelle der Bevölkerung sei der neue Standort an der Wilstrasse nachteilig. Dem stimmten mehrere Fraktionen zu. Laura Pascolin (SP) fand: «Es ist klar ausgewiesen, dass die heutigen Räume nicht ausreichen.» Nicht nur sie machte in ihrem Votum einen Seitenverweis darauf, dass CVP-Präsident Harry Lütolf, seit er Opfer eines Angriffs am Bahnhof geworden ist, wisse, wieso es Arrestzellen brauche.