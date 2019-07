Sie kann mit Hammer und Amboss umgehen, ein glühendes Hufeisen schmieden, Pferde beschlagen – Eve Stutz gibt man das gar nicht. Die 39-jährige Auwerin wirkt zwar sportlich und bodenständig, sie ist aber recht schlank und man kann sie sich kaum als Hufschmiedin vorstellen. Als Confiseurin schon eher. Diesen Beruf wollte sie nach dem Schulabschluss in Muri ursprünglich auch ergreifen. Doch es hat irgendwie nicht gepasst. Eve Stutz hat ihre Lehre abgebrochen und umgesattelt.

Pferde schon als Kind die grosse Leidenschaft

Im wahrsten Sinne des Wortes: «Pferde waren schon als Kind meine grosse Leidenschaft. Ich bin geritten und habe in Reitställen geholfen. Das habe ich dann auch nach meinem Lehrabbruch längere Zeit gemacht.» Sie hat in der Westschweiz gearbeitet und in Frankreich, sie nahm und gab Reitunterricht, betreute Reittouristen im Jura, half in einer Pferdezucht und bildete sich in verschiedenen Bereichen rund ums Pferd weiter.

Dann wurde sie Labor-Tierpflegerin an der Uni Zürich. Der Job gefiel ihr, sie blieb 12 Jahre. «Ich hatte dort nun zwar eine sichere Stelle in einem Staatsbetrieb, doch irgendwann musste ich wieder raus aus den kahlen Räumen mit dem Neonlicht.» Die ersehnte frische Luft fand sie auf einem Hof, wo sie auf einer Altersweide über 100 Pferde betreute. «Es war ein Super-Job», blickt Eve Stutz auf diese Zeit zurück. Doch irgendwie fehlte ihr auch dort immer noch das, was ihr seit ihrer Jugend fehlte: «Ich hatte über die ganze Zeit viel gelernt und mich in verschiedensten Bereichen bewährt. Aber ich hatte mit 35 Jahren noch immer keinen Lehrabschluss. Als der Alters-Pferdehof aufgegeben werden musste, war ich sogar erstmals arbeitslos.»

Praktisch über Nacht eine Hufschmied-Lernende

In dieser Situation folgte Eve Stutz einer Eingebung: «Ich schrieb mehrere Hufschmiede an und fragte, ob sie mich als Hilfskraft brauchen könnten.» Altes Handwerk habe sie schon immer interessiert. Deshalb habe sie sich auch ein Sattler-Atelier eingerichtet und sich diesen Beruf hobbymässig selber beigebracht. Eine Möglichkeit, ihn richtig zu lernen, habe sich aber leider nicht ergeben.

Dafür war Eve Stutz nun plötzlich Hufschmied-Lernende. Patrick Brunner in Winterberg bei Brütten ZH hatte auf ihre Anfrage geantwortet und sie als Hilfsarbeiterin eingestellt. Im Gespräch wurde bald eine Lehre Thema und zusammen mit ihrem Arbeitgeber, der sie stark unterstützte, sowie der Regionalen Arbeitsvermittlung (RAV) konnte schliesslich eine Lösung gefunden werden. «Ich war überglücklich. Ich, ein Hufschmied-Lehrling. Und ich konnte noch im September einsteigen, als mit Schulbeginn, Lehrverträgen und so eigentlich alles schon gelaufen war. Irgendwie war das verrückt», blickt sie auf jene turbulenten Wochen zurück.

Ja, und jetzt sass die 35-jährige Frau in der Berufsschule in Olten inmitten von angehenden Berufskolleginnen und -kollegen, deren Mutter sie hätte sein können. «Sie waren skeptisch, klar. Aber ich brachte in verschiedenen Bereichen einiges an Vorkenntnissen mit und deshalb lief es in der Schule gut. Manchmal war es für mich fast langweilig, weil ich vieles von dem, was uns über die Pferde und ihre Eigen- und Besonderheiten vermittelt wurde, von meinen früheren Tätigkeiten her kannte», sagt sie.

Die Lehrzeit, blickt Eve Stutz zurück, sei hart gewesen: «Es ist ein anstrengender und keineswegs ungefährlicher Beruf. Man muss lernen, sich zu schützen: den Rücken, die Ellbogen und Gelenke. Und man muss lernen, Nein zu sagen. Wenn ein Pferd wirklich schwierig ist und bockt, dann darf ich nicht prahlen: ‹Ich bi die Gröscht und die Geilscht, ich pack das›, sondern ich muss sagen: ‹Das ist mir zu gefährlich, ich versorge mein Werkzeug wieder.› Das kommt zum Glück selten vor. Aber wenn es vorkommt, muss ich mich selber schützen.»

Der mutige Schritt in die Selbstständigkeit

Diesen Frühling hatte es Eve Stutz geschafft und die Abschlussprüfung bestanden. Als Zweitbeste ihrer Klasse. Jetzt ist sie ausgebildete Hufschmiedin. Was macht man in diesem Beruf so den ganzen Tag? «Man steht früh auf und trinkt viel Kaffee», schmunzelt sie und sagt dann ernster: «Man geht zu seinen Kunden und beschlägt ihre Pferde. Die Rösseler gehen nicht mehr in die Schmitte wie früher, heute kommt der Schmied zu ihnen.»

Eve Stutz hat sich selbstständig gemacht. Seit Montag ist sie mir ihrer fahrbaren Schmiede (www.deine-hufschmiedin.ch) unterwegs. Ein Kleinbus, ausgestattet mit einem Gasofen, der die frühere Esse ersetzt, einem Amboss und diversen weiteren Geräten, wie Standbohrmaschine, Gewindeschneider, Schleifmaschine und Bandsäge. Auch Hufeisen hat sie dabei, in verschiedenen Grössen und Ausführungen. Und andere Beschläge: «Man montiert Pferden heute nicht mehr nur Hufeisen, sondern arbeitet auch mit Kunststoffbeschlägen oder Barhuflösungen. Es kommt immer darauf an, für was das Pferd eingesetzt wird, in welchem Zustand es ist, wie es läuft, welche Gebrechen es allenfalls hat. Es gibt viele Dinge, auf die ich als Hufschmiedin bei der Beurteilung eines Pferdes achten muss, damit ich es am Schluss richtig beschlage», erklärt die frischgebackene Berufsfrau.

Auch orthopädische Beschläge gehören zu ihrem Metier: «Diese fertige ich nach Absprache mit einem Tierarzt an. Ziel ist es dabei auch, den Heilungsprozess nach Verletzungen zu unterstützen. Grundsätzlich geht es aber darum, ein Pferd so zu beschlagen, dass es gesund bleibt und sich möglichst unbeschwert bewegen kann.»

Bedenken, dass sie es als Hufschmiedin nicht schafft, hat sie keine: «Sicher wird es am Anfang nicht einfach. Ich muss mir ja erst einen Kundenstamm erarbeiten. Doch ich weiss, was ich kann, und deshalb bin ich zuversichtlich.»