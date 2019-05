Die Grosswetterlage für Murimoos werken und wohnen präsentiert sich gegenwärtig nicht von der erfreulichen Seite. Darüber täuschten die an der Generalversammlung am Samstag gemachten schönen Erinnerungen an das gelungene Fest zum 85-Jahr-Jubiläum oder die Finanzierung des neuen Kinderspielplatzes durch zahlreiche Sponsoren nicht hinweg. Neben roten Zahlen, neben harten Einschnitten im Personalbereich und schwierigen Rahmenbedingungen kommen einige Aufgaben zusammen, die mehr oder weniger dringend gelöst werden müssen und vor allem auch Kosten verursachen. An der Generalversammlung am Samstag machte Geschäftsführer Michael Dubach aber Hoffnung: «Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.»

Vereinfacht gesagt, ist die Situation so, dass die Ertragsseite nicht stimmt und dass die Infrastruktur teilweise dringend nach baulichen Massnahmen ruft, ein schwieriger Spagat. Auf der Einnahmenseite kämpft Murimoos mit für die Institution eher ungünstigen Einstufungen ihrer Klienten bei den Taxberechnungen, mit verkürzten Verweildauern und einer stark schwankenden Nachfrage. Diese wiederum ist auch abhängig vom Angebot. «Die Wohnmöglichkeiten sind nicht mehr konkurrenzfähig, der Wohnbereich zeigt erhebliche Abnützungserscheinungen, die Infrastruktur ist generell stark vernachlässigt», erklärte Ingo Hauser, Leiter Bereich Wohnen und Mitglied der Geschäftsleitung, an der Generalversammlung. Frühere Versuche, die Wohnsituation zu verbessern, scheiterten am Sparkurs des Kantons. Kommt hinzu, dass für die Betreuung der 90 Klienten nur gerade neun Vollzeitstellen zur Verfügung stehen, zu wenige. Das macht es zusätzlich schwierig, potenzielle Klienten von einem Aufenthalt im Murimoos zu überzeugen.