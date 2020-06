«Es macht Freude, eine tolle Sache»: So sieht die neue Rollstuhl-Schaukel beim Haus Morgenstern aus

«Schau mal, hier gibt es eine extra Schaukel für Rollstühle. Das finde ich mega cool», sagt eine jüngere Mutter zu ihrer Tochter. Sie bestaunen bei einem Spaziergang für einen kurzen Moment die neue Rollstuhlschaukel auf dem Spielplatz der Stiftung Haus Morgenstern auf dem Hasenberg. Ein massives Objekt, das vom Kiwanisclub Mutschellen finanziert worden ist und die alte Schaukel ersetzt. Die Kosten betragen rund 16'000 Franken.

Für das Haus Morgenstern und dessen Bewohnerinnen und Bewohner ist es ein Quantensprung. Gesamtleiter Hansruedi Luginbühl sagt: «Die alte Rollstuhlschaukel bewegte sich nur leicht hin und her. Die neue hingegen schaukelt richtig, wie es sich für eine Schaukel gehört.» Bei der bisherigen, renovationsbedürftigen Schaukel hätte für mehrere tausend Franken das Holz ersetzt werden müssen, was sich nicht gelohnt hätte.

Neue Schaukel gibt ein ganz anderes Körpergefühl

Das neue Spielgerät wird von den Bewohnern schon fleissig benutzt. «Sie haben grosse Freude daran. Gerade Menschen, die vom Körpergefühl her eingeschränkt sind, spüren nun eine ganz andere Kraft, wenn sie auf der Rollstuhlschaukel sind. Zudem haben auch drei bis vier Personen gleichzeitig Platz drauf, was vorher nicht der Fall war», sagt Luginbühl. Der verhältnismässig hohe Preis erkläre sich deshalb, weil eine solche Schaukel kein Massenprodukt sei und dementsprechend höhere Produktionskosten anfielen. In der Schweiz gibt es nur vier Anbieter in diesem Bereich.