«Die Wandertage 2019 waren wohl die Letzten», hat Marianne Waltenspül, Präsidentin der organisierenden Wandergruppe Bremgarten schon vor zwei Monaten angetönt. Waltenspül ist nach 14 Jahren als OK-Präsidentin und als Präsidentin des Vereins zurückgetreten und hat das 2018 kommuniziert. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger war an den 53. Bremgarter Wandertagen vom 30./31. März 2009 noch nicht in Sicht und sie oder ihn hat man auch bis zur Generalversammlung am 27. April nicht gefunden.

So ist an jenem Abend passiert, was sich schon länger abzeichnete: nach 53 Jahren Schluss. Der Wanderverein löst sich auf, in Bremgarten hat sich’s ausgewandert. «Junge Leute orientieren sich anders, die gehen kaum mehr an Volksmärsche. Das sieht man auch an den stetig schwindenden Mitgliederzahlen der Wandergruppen. Im Freiamt hat es einst 12 Vereine gegeben. Jetzt bleibt noch Niederwil übrig.»

Vorstand schon lange unterbesetzt

Den definitiven Beschluss eröffnet der Gesamtvorstand des Vereins den Medien am Tisch in der gemütlichen Stube von Marianne Waltenspül in Hermetschwil-Staffeln. Der Vorstand – das sind neben ihr noch Kassier Thomas Waltenspül und Aktuar Cédric Schärer. Das Gremium ist mit drei Personen seit Jahren unterbesetzt, neue Leute hat man nicht gefunden.