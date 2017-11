Vom Hallen- und Freibad in Bremgarten sehen die Besucherinnen und Besucher in der Regel die Schwimmbecken, Garderoben und Verpflegungsbereich. Jetzt war für einmal auch auch ein vertiefter Einblick in das Innenleben möglich. Am Tag der offenen Tür vom Samstag wurde das Ergebnis der Sanierungen präsentiert, welche von der Stadt in verschiedenen Gebäuden und Anlagen westlich der Reuss realisiert worden sind. Dabei konnten die Besucherinnen und Besucher auch in den Badi-Untergrund abtauchen. Betriebsleiter Roger Marti zeigte auf einem spannenden Rundgang, welcher Aufwand heute getrieben werden muss, damit die Wasserqualität jederzeit den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Neuster Stand der Technik

Die Wasseraufbereitung ist ebenso modernisiert worden wie die Energiegewinnung. Hallen- und – wenn nötig – auch das Freibad werden neu mit einer Wärmepumpe beheizt, welche die Energie aus dem Grundwasser bezieht.

Organisiert wurde der Tag der offenen Tür im Bremgarter Isenlauf von der Schule. Nicht ohne Grund, denn neben den Badigästen profitiert vor allem der Bremgarter Nachwuchs von den grossen Investitionen, die von der Stadt getätigt worden sind.

Zum einen sind die Aussenanlagen der Sporthalle neu gestaltet, ergänzt und erweitert worden. Daneben erhielt das Schulhaus St. Josef, das die Stadt von der Stiftung gemietet hat und seit Beginn des neuen Schuljahres auch vollumfänglich nutzen kann, ein umfassendes Face-Lifting. Im Untergeschoss sind neue Werkräume entstanden sowie ein neuer Kindergarten, der den bisherigen an der Ringstrasse ersetzt. Auf unnötigen Luxus wurde bei der Sanierung des Gebäudes verzichtet, die Räumlichkeiten sind jedoch sehr funktionell und zweckmässig: «Eine tolle Sache», kommentierte Schulleiter Guido Wirth. Teilsaniert, erdbebensicherer gemacht und dem Behindertengleichstellungsgesetz angepasst wurde weiter auch das Schulhaus Isenlauf.

Die Schule dankte, indem sie mit viel Aufwand für eine tadellose Organisation sorgte und dazu sogar für ein paar Stunden das Badibeizli betrieb.