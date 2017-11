Früher gab es fast in jeder Gemeinde einen oder mehrere Schnapsbrenner. Wer nicht selber brannte oder sein Obst einem Lohnbrenner im Dorf geben konnte, wurde vom Störbrenner mit seiner fahrbaren Brennerei direkt auf dem Hof besucht. Für Kinder war die schwarze Störbrönni ein Höllengefährt, etwas zwischen einer Dampflok und einem Drachen. Wer einmal eine solche Brönni gesehen und vor allem gerochen hat, vergisst das nie. Heute gibt es im Freiamt keine Störbrenner mehr. Ab und zu kommt einer aus Hitzkirch in die Dörfer, aber nur auf Anmeldung.

Im Schopf von Peter Rüttimann in Abtwil riecht es noch wie beim Störbrenner, ein wohliger Geruch aus Schnaps und Feuer. Er versetzt einen zurück in die Zeit, als das Handwerk noch nicht vor dem Aussterben stand. Für Rüttimann ist es Alltag geblieben. Wenn man ihm zusieht, wird man den Gedanken aber nicht ganz los, dass beim Brennen ein wenig Magie dazugehört. Denn der 82-Jährige geht mit seiner Brönni um, als wäre sie ein halb gezähmtes, halb wildes Tier, dem man flattieren und das man gut kennen muss, wenn es folgen soll.

Uralte Bäume in vielen Sorten

Wenn die Laterne vor dem Schopf steht, wissen die Leute: Jetzt wird gebrannt. Peter Rüttimann ist stolz auf seine Brönni. «Ich hätte schon als jung gern gebrannt. Bei uns zu Hause stand eine alte Brönni, aber die war nicht mehr zu gebrauchen.» Beim Reden wendet er sich nie ganz ab von seinem Heizkessel. «Ein altes Sprichwort sagt, der Brenner darf der Brönni nie den Rücken zeigen», erklärt er und schürt das Feuer. «1984 war ich mit meiner Frau an der Olma, da stand eine wunderschöne Brönni, genauso eine wollte ich.» Da begann der Landwirt, auf seinem Hof Schnaps zu brennen – das Obst lieferten seine unzähligen Bäume in verschiedenen Sorten. «Die seien 1905 gepflanzt worden, und auch ich habe einige gezweit und gepflanzt.»

Über 50 Sorten

Peter Rüttimanns Brennerei ist eine Hofbrennerei. «Das heisst, das Brennrecht lastet auf dem Hof. Ich darf nur brennen, was vom eigenen Betrieb kommt.» Dennoch bietet der kleine Laden im Untergeschoss des Hauses über 50 Sorten Schnaps und Liköre an. «Dafür ist Frau Rüttimann zuständig, das macht sie wunderbar», erklärt er nicht weniger stolz. Martha Rüttimann «setzt den Alkohol herunter», also verdünnt den rund 80-prozentigen Schnaps mit entmineralisiertem Wasser auf die gewünschte Stärke und stellt durch verschiedene Zutaten Liköre her.

Ihre neueste Kreation ist der Kräuterlikör «Abt Germanus», der dem Kirchenpatron von Abtwil gewidmet ist. Daneben stehen bekannte Bränden, aber auch Spezialitäten wie Theilersbirne, Nuss- oder Himbeerlikör oder auch Abtwiler Röteli. «Die Leute kommen von sehr weit her, um unsere Produkte zu kaufen», berichtet sie. «Sie werden regelmässig bis nach New York oder Australien gebracht. Einmal hat eine Freundin unserer Tochter in Südafrika in einer Lodge einen ganz speziellen Schnaps angeboten bekommen – unglaublich, aber wahr, es war einer von unseren.»

Rüttimann brennt pro Jahr nur etwa 300 Liter reinen Alkohol. «Früher wollten die Leute fast nur Hochprozentiges. Heute geht es mehr um Qualität und Spezialitäten», sagt er. Daran fehlt es Rüttimanns nicht, das zeigen die unzähligen Auszeichnungen, die sie über die Jahre erhalten haben. Martha Rüttimann freut sich vor allem über die Gold-Auszeichnung ihres Aronia-Likörs, während der Lieblingsschnaps ihres Mannes die Palmischbirne ist. Ab und zu kommt dem Ehepaar der Gedanke, aufzuhören. «Aber bis jetzt haben wir uns nie ganz davon trennen können.»

Melonen, Avocados, Tomaten

Der Villmerger Lohnbrenner Werner Steinmann ist einen Schritt weiter: Er wird Ende Saison, etwa im Juni, seine Brennerei schliessen und sucht verzweifelt einen Nachfolger. Der 67-Jährige, der sein Handwerk seit 1989 ausübt, brennt nicht nur Obst vom eigenen Hof, sondern nimmt Kundenware entgegen. Dabei hat er über die Jahre fast alles gebrannt, was irgendwie ging. «Kunden brachten mir neben hiesigem Obst beispielsweise Mangos, Melonen, Kiwis, dann aber auch Avocados, Tomaten, Karotten, Topinambur oder Bier, das ich zu Schnaps brennen sollte», zählt er mit breitem Lächeln auf. Man merkt, dass er selber doch lieber bei den einheimischen Sorten bleibt. «Man weiss halt nie genau, wie das wird.»

Während er aufzählt, fällt auf, wie sich das Brennerhandwerk gewandelt hat: «Früher kamen Bauern mit tonnenweise Obst, dass zu Hochprozentigem gebrannt und in Korbflaschen gefüllt wurde. Heute zählt mehr das Spezielle, das in schöne Glasflaschen gehört.» Er brennt zwischen 5000 und 20'000 Liter pro Jahr, je nach Wetter und Ernte. Dabei sind es heute nur noch etwa 20 % Bauern, die ihm Ware bringen. «Die anderen sind aber nicht Alkoholiker, die kaufen sich eher billigen Alkohol. Meistens sind es pensionierte Hobby-Gärtner, die stolz sind auf ihre Ernte, aber auch junge Leute.» Er brauche mindestens 60 bis 70 Kilo Ware, um zu brennen. «Früher brachte kaum einer unter 100 Kilo, heute dagegen oft.»

Das Brennen sei zeitaufwendig aber schön. Darum versteht er nicht, warum er keinen Nachfolger findet. Dabei würde er gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen und Material zur Verfügung stellen. «Einiges ist zu alt. Ich stand vor der Wahl, ob ich alles erneuern oder aufhören sollte. Wäre ich zehn Jahre jünger, hätte ich mich ganz sicher anders entschieden.»

Zwetschge geht besser als Kirsch

Hanspeter Küng (51) ist der jüngste im Bunde. Mit seiner Frau Anita führt er den Gasthof Hirschen in Auw und ist Flugzeugmechaniker in Kloten. Die Brennerei übernahm er vor zehn Jahren von seinem Schwiegervater. Wie Rüttimann und Steinmann spürt er, wie der Trend vom Hochprozentigen stark in Richtung Spezialitäten zurückgegangen ist. Er ist Lohnbrenner, also brennt die Ware von Kunden, aber auch gewerblicher Brenner, denn er brennt den Schnaps für den «Hirschen».

Anita Küng fällt auf: «Früher stand zu jedem Znüni oder Zvieri auf jedem Bauerntisch eine Flasche Schnaps. Bei der Arbeit mit den schweren Maschinen geht das heute nicht mehr.» Auch die 0,5-Promillegrenze habe dazu beigetragen, dass nicht mehr so viel Schnaps getrunken werde. Dennoch stirbt der Schnaps im Wirtshaus nicht aus. «Heute trinkt man aber statt Kafi-Schnaps eher Tee-Zwetschge oder Holdrio, also Hagebuttentee mit Zwetschge. Vor allem ausländische Arbeiter mögen ‹Kafi GT›, also Crème-Träsch.» Hanspeter Küng ergänzt: «Kirsch ist ein sehr guter Schnaps, aber den produzieren wir kaum mehr, weil er kaum getrunken wird. Zwetschge dagegen geht gut weg. An einer Fasnacht brauchen wir 40 bis 50 Liter Zwetschge, 1 Liter Kirsch, 1 Liter Träsch, und etwa 3 Liter Chrüter.»

Küng brennt an 30 bis 50 Tagen pro Jahr. «Ich fange morgens um 5 Uhr an und brenne 12 bis 14 Stunden. Am Morgen, bevor die Kunden kommen, ist das eine sehr friedliche Arbeit, das gefällt mir.» In einem normalen Jahr brennt er 2000 bis 6000 Liter, etwa 400 bis 1000 Liter davon für das Wirtshaus, den Rest für die Kunden. Derzeit steht das Paar davor, das alte Haus neben dem «Hirschen» abzureissen und ein Mehrfamilienhaus zu erstellen. Die Öfen zügeln in die Scheune neben dem Gasthof. «Während des Baus werde ich ein Jahr nicht brennen können. Aber keine Angst, wir haben genug Schnaps an Lager.»