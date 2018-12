Pius Wietlisbach ist Schulhausabwart mit Leib und Seele. Das alte Dottiker Schulhaus Hübel bezeichnet er als «mein Heimetli». Und wie jeder Eigenheimbesitzer hegt und pflegt er das Gebäude und das ganze Umgelände mit sehr viel Hingabe und Liebe zum Detail.

Seit 27 Jahren ist er als Hauswart im Hübel dafür zuständig, dass alles funktioniert und die Schule immer tadellos aussieht. Dafür ist ihm kein Aufwand zu gross. Gerade in der Adventszeit ist es dem Vater von vier Kindern, der selbst aus einer Familie mit zwölf Kindern stammt, sehr wichtig, eine schöne, weihnächtliche Stimmung zu verbreiten.

«Angefangen hat es vor zehn Jahren. Da habe ich aus Holzstämmen grosse Kerzen gesägt und sie hier im Schulhaus aufgestellt», erzählt der gelernte Zimmermann. In den folgenden Jahren kamen immer mehr Objekte dazu. Vor zwei Jahren begann er dann, die ersten Figuren aus Tannenholz zu sägen.

Unbehandelte Schönheit

Die Schulkinder im Hübel verfolgten Wietlisbachs Treiben aufmerksam. «Es kamen immer wieder Kinder zu mir und sagten: ‹Da fehlt aber noch etwas...› Also habe ich sie gefragt, was denn noch fehle, und so machte ich für dieses Jahr noch eine Maria, einen Hirten mit Stab, ein Eseli und das Chrippli.» Nach dem Jesuskind befragt, das ja auch noch in die Krippe gehöre, lacht der Holzbildhauer und sagt: «Ich habe den Kindern schon gesagt: ‹Da könnt ihr nun selber etwas hineintun.›»