Erstmals ist eine Frau Vize-Kommandantin der Feuerwehr: «Das war ein Mädchentraum von mir»

Jedes Kind hat seinen Traumberuf. Polizist zum Beispiel oder Fussballer oder Feuerwehrmann. Ihren Beruf hat Nathalie Jäggli zwar nicht draus gemacht, doch trotzdem trägt sie mit Stolz eine Uniform. «Die Feuerwehr war ein Mädchentraum von mir», sagt die 44-jährige Rottenschwiler Unternehmerin beim Gespräch im Feuerwehrlokal in Unterlunkhofen. Dort wird sie ab 1. Januar neue Vize-Kommandantin der Feuerwehr Unterlunkhofen-Rottenschwil. Als erste Frau im Kelleramt bekleidet sie eine solche Kaderposition. Jäggli folgt auf David Trottmann, der zukünftig Kommandant ist.

Als Teenager besuchte sie einen Infoanlass an ihrem damaligen Wohnort im Solothurnischen und trat der lokalen Feuerwehr bei. «Weil ich aber wenig später aus beruflichen Gründen wegzog, blieb es damals nur bei drei Ausbildungsabenden», erzählt Jäggli. Sie habe sich dann vorgenommen, zukünftig nur in einer Stützpunktfeuerwehr mitzumachen. Das Tiefgaragenunglück 2004 in Gretzenbach SO mit sieben toten Feuerwehrleuten liess Nathalie Jäggli Jahre später ihren Entscheid nochmals hinterfragen. «Für mich war danach klar, dass ich auch im kleinen Rahmen bei einer Dorffeuerwehr helfen kann und nicht nur bei einem Stützpunkt», sagt sie.

Von der Mannschaft gut aufgenommen worden

So trat sie 2005 im Kanton Zürich in eine Feuerwehr ein, durchlief die Ausbildung inklusive Atemschutz und leistete fünf Jahre Dienst als Soldatin. Beim Umzug 2010 nach Rottenschwil stand für sie fest, dass sie auch hier der Feuerwehr treu bleiben möchte. «Ich hatte ein wenig Respekt, ob es klappt. Ich wurde aber sehr gut akzeptiert und aufgenommen. Die Mannschaft war sehr nett, ich fühlte mich rasch wohl», blickt Nathalie Jäggli auf ihre Anfänge bei der Feuerwehr Unterlunkhofen-Rottenschwil zurück.

Ambitionen auf eine Kaderposition habe sie nie gehabt. «Ich bin glücklich, wenn ich einen Schlauch in der Hand halten kann. Ich tue dies für die Sache», sagt sie. Dennoch ging es rasch aufwärts in der Hierarchie. Sie wurde 2014 Gruppenführerin und 2016/17 absolvierte Jäggli den Offizierskurs. Als die Anfrage kam, zögerte sie zuerst. «Offizier ist nochmals eine andere Nummer. Man trägt eine andere Verantwortung im Einsatz. Ich ging diese Aufgabe mit grossem Respekt an», sagt sie.

In den vergangenen drei Jahren war sie im Rang eines Leutnants Zugführerin, nun steigt sie als Vize-Kommandantin zum Oberleutnant auf. Ihr Aufgabenbereich verändert sich. Als Unterstützung des Kommandanten ist Nathalie Jäggli nicht nur an der Front im Ernstfall, sondern auch administrativ beschäftigt. Sie setzt sich mit der Terminplanung und dem Budget auseinander, schreibt Rapporte oder Ausbildungskonzepte und auch das Coronaschutzkonzept obliegt ihr.

«Frauen bringen eine andere Denkweise ein»

Sie freut sich auf die Herausforderungen. «Ich nahm das Amt an, weil ich denke, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Kommandanten wie bisher sehr gut sein wird. Dafür bin ich dankbar. Wir haben beide Führungserfahrung und ergänzen uns gut», sagt Nathalie Jäggli. Am Korps schätzt sie die Kameradschaft und Freundschaft sowie den Zusammenhalt. Mittlerweile gibt es auch mehr Frauen in der Feuerwehr. Im Falle Unterlunkhofen-Rottenschwils sind es rund 10 von 76 Mitgliedern. Eigentlich möchte Jäggli der Geschlechter-Thematik keine allzu grosse Bedeutung beimessen. Denn für sie ist klar: «Entweder man hat das Feuerwehr-Gen oder nicht. Aber Frauen tun der Feuerwehr generell sicher gut. Sie bringen bei einem Einsatz andere Denkweisen ein, die wertvoll sind.»

Privat erhält Jäggli Unterstützung von ihrem Mann und den beiden Kindern, einer neunjährigen Tochter und einem 13-jährigen Sohn. «Sie halten mir den Rücken frei. Für mich sind Einsätze mitten in der Nacht am schwierigsten, wenn die ganze Familie schläft. Und ich nicht weiss, was mich erwartet. Dann macht man sich schon ab und zu Sorgen», erzählt Jäggli. Von schlimmen Ereignissen ist die Feuerwehr zum Glück aber bisher verschont geblieben. «Holz anfassen», meint Jäggli, bevor sie für das AZ-Foto ihre Repräsentationsuniform gegen ihre Einsatzuniform tauscht. Man spürt, dass sie in ihrem Element steckt. Irgendwie machte sie ihren Mädchentraum doch wahr.