Sieger in der Kategorie bis 14 Jahre und Sieger in der Kategorie bis 18 Jahre: Die Jugendfeuerwehr Sarmenstorf hat an der Aargauer Meisterschaft in Schöftland tüchtig abgeräumt.

«Es ist beiden Teams wirklich super gelaufen und entsprechend stolz sind wir auf diesen Erfolg», sagt Christian Geismar, der die Jugendfeuerwehr seit diesem Jahr leitet. Ehrenamtlich, wie alle Mitglieder des achtköpfigen Leiterteams. 27 Jugendliche, Buben und Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren, werden in der 1999 gegründeten Jugendfeuerwehr ausgebildet. Sie kommen aus Sarmenstorf, Bettwil, Dintikon, Fahrwangen, Meisterschwanden, Tennwil, Schongau, Uezwil, Wohlen und Villmergen. Ziel ist es, sie nach und nach mit dem Feuerwehrhandwerk vertraut zu machen und sie dafür so zu begeistern, dass sie später in die «richtige» Feuerwehr eintreten.

«Wir machen die Erfahrung, dass Mädchen und Burschen, die mit 16 Jahren noch bei uns sind, in der Regel später Feuerwehrdienst leisten», sagt Geismar. Die Feuerwehr Sarmenstorf zumindest habe vor allem auch deshalb kaum Nachwuchssorgen.

Finanziert wird der Betrieb der Jugendfeuerwehr über Gönnerbeiträge von Privaten und Gemeinden sowie aus dem Entgelt von Einsätzen, welche die Jugendlichen leisten, so etwa beim Verkehrsdienst an Anlässen oder wie kürzlich beim Helferdienst am Aargauischen Feuerwehrmarsch. Die Leiter erhalten einen kleinen Betrag vom Kanton, den sie aber auch in die Kasse der Jugendfeuerwehr spenden.

Gegen elf Teams behauptet

In Schöftland haben sich die beiden Mannschaften aus Sarmenstorf gegen elf andere Teams behauptet und die praktischen und theoretischen Aufgaben am besten gelöst.

Schon im Juni ist der Jugendfeuerwehr Sarmenstorf ein Erfolg gelungen. An den Schweizer Meisterschaften in Zermatt erreichte das Freiämter Team den Final und belegte am Schluss den 6. Platz unter den rund zwei Dutzend Jugendfeuerwehren aus der ganzen Schweiz. Den ersten Platz belegte die Jugendfeuerwehr Suhrental, welche zum fünften Mal Schweizer Meister wurde.