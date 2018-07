«Es ist einfach überwältigend», freute sich Vereinspräsident Daniel Moser am Sonntagmorgen. «Wir haben mit etwa 200 Traktoren gerechnet, bereits am Samstag waren schon über 400 auf dem Platz und heute werden es wohl noch einmal mehr werden.»

Die erst vor einem Jahr gegründeten Oldiewägeler wurden an ihrem ersten Treffen für Traktoren und andere Oldtimer-Landmaschinen anfänglich fast überfahren: «Nach Programm sollte es am Samstag um 14 Uhr losgehen. Schon am Morgen waren so viele Fahrzeuge und auch Zuschauer da, dass wir in einer Blitzaktion die Festwirtschaft hochfahren mussten. Ab 10 Uhr gabs Getränke, ab 11 Uhr lief der Grill – drei Stunden vor dem geplanten Beginn.

Grosse Vielfalt, Top organisiert

Es war nicht nur die Quantität, die am ersten Oldiewägeler-Treffen in Boswil begeistert hat. Es war vor allem auch die Qualität der gezeigten Fahrzeuge. Neben den traditionellen Marken, wie den einst in der Schweiz produzierten und weit verbreiteten Bührer, Hürlimann und Bucher sowie den Rapid in verschiedenen Ausführungen, fuhren auch verschiedenste wunderschöne Exoten auf das idyllische Gelände rund um den Lärchenhof von Vereins-Vize Christian Keusch. Zu sehen etwa ein Kramer von 1949, ein wunderschöner Meili P55 von 1948 oder ein Vevey von 1958. Gezeigt wurden auch Landmaschinen aus früheren Zeiten, etwa ein Sternrechen und ein Zettler, wie er einst auch von Pferdegespannen gezogen worden war, sowie die bestens erhaltene Boswiler Dreschmaschine, die früher zum Dreschen des Korns in der Erntezeit eingesetzt wurde.

Auch organisatorisch gab es nichts zu bemängeln. Mit viel Aufwand und grossem Einsatz hatten die Veranstalter das coupierte Gelände ausgenützt und eine wirklich tolle Ausstellung gestaltet. Gemeindeammann Michael Weber, selber Landwirt, sagte: «Einfach toll, was die Burschen da gemacht haben. So eine Veranstaltung tut unserem Dorf gut.» Dem ist nichts beizufügen.